Another oil depot of vital importance to Azerbaijani army destroyed (video)

Another large oil products depot of vital importance to Azerbaijan has been destroyed due to the brilliant actions of the Artsakh Defense Army, the Armenian Unified inforcenter reports.

Zinuzh Media has released footage showing the destruction of the depot.

Ադրբեջանական բանակի կենսական կարևորության նավթամթերքի հերթական մեծ պահեստի ոչնչացումը[Russian below]Արցախի ՊԲ փայլուն իրականացրած գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական բանակի կենսական կարևորության նավթամթերքի հերթական մեծ պահեստի ոչնչացումըУничтожение очередного крупного склада жизненно важных для азербайджанской армии нефтепродуктов в результате блестящих действий Армии обороны АрцахаGepostet von Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն am Mittwoch, 7. Oktober 2020

Meanwhile, official representative of the Ministry of Defense Artsrun Hovhannisyan says about 200 Azerbaijani soldiers were killed in the barracks stationed in the vicinity of the oil depot.

Another oil depot was destroyed earlier today.