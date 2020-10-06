Artsakh publishes names of 21 soldiers killed repulsing Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the list of 21 servicemen killed repulsing Azerbaijani aggression.
Martirosyan Lernik Makich, born in 1988
Miskaryan Seyran Samvel, born in 1986
Palakyan Karen Kono, born in 1988
Arakelyan Gegham Hrachik, born in1977
Minasyan Kamo Manvel, born in 1984
Andryan Valeri Vaghinak, born in1981
Vardanyan Harutyun Vardan, born 1995
Kirakosyan Ivan Martik, born in 1991
Hovhannisyan Arkady Shirak, born in 1983
Reserve Mkhitaryan Azat Vahag, born in 1991
Reserve Levonyan Sedrak Henrik, born in 1976
Reserve Asatryan Simon Gegham, born in 1967
Gasparyan Eduard Yervand, born in 1988
Galstyan Aram Galust, born in 2000
Ghulyan Hayk Baghdasar, born in 2001
Movsisyan Sasun Sevak, born in 2001
Hakobyan Gor Lyova, born in 2000
Harutyunyan Arthur Samvel, born in 2001
Avetisyan Vrezh Armen, born in 2000
Yengibaryan Armen Samvel, born in 1997
Karapetyan Israel Gevorg, born in 2000