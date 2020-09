Sixteen Armenian troops killed, more than 100 wounded

According to preliminary data, the Armenian side has 16 losses in manpower and more than a hundred wounded, Spokesperson for the Armenian Ministry of Defense Shushan Stepanyan quotes Artsakh’s Deputy Defense Minister Artur Sargsyan as saying.

«Նախնական տվյալներով հայկական կողմը ունի 16 զոհ և հարյուրից ավելի վիրավոր»․ԱՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյան Gepostet von Shushan Stepanyan am Sonntag, 27. September 2020