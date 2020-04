Patients in Armenia applauded out of hospital after beating COVID-19

Three patients, who had been in critical condition have been discharged from the Center of Orthopedics and Traumatology, Health Minister Arsen Torosyan informs.

The Minister has shared footage showing the staff applauding the patients as they leave the hospital, which has been re-profiled to serve coronavirus patients.

Օրթոպեդիա 22.04.2020թ. 👏 3 ծայրահեղ ծանր վիճակում եղած պացիենտ այսօր բուժումից հետո դուրս են գրվում Օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բժշկական կենտրոնից, որն այս պահին զբաղվում է կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմամբ։Շնորհակալ եմ կենտրոնի ողջ անձնակազմին տքնաջան աշխատանքի համար։#ՄնաՏանը #ՓրկիրԿյանքեր Gepostet von Arsen Torosyan am Mittwoch, 22. April 2020

Armenia has so far confirmed 1,473 cases of coronavirus, 633 people have recovered, 24 deaths have been reported.