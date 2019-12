Yerevan’s Mayor Hayk Marutyan hosted renowned musician Goran Bregovic in City Hall tower.

Greeting the guest, the Mayor thanked him for accepting the invitation to welcome the year 2020 with residents of Yerevan and guests.

Bregovic, in turn, expressed gratitude for the opportunity, promising an unforgettable concert at Republic Square.

Goran Bregovic and his group will performs in Yerevan after midnight.