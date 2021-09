Caparros names Armenia squad against Iceland and Romania

Armenia head coach Joaquin Caparros has announced the list of players for the upcoming World Cup qualifiers against Iceland and Romania.

Goalkeepers

David Yurchenko – FC Alashkert

Anatoli Ayvazov – FC Urartu

Stanislav Buchnev – FC Pyunik

Defenders

Varazdat Haroyan – FC Cadiz (Spain)

Andre Calisir – Silkeborg IF (Denmark)

Kamo Hovhannisyan – FC Kairat (Kazakhstan)

Jordy Ararat – FC Noah

Davit Terteryan – FC Ararat-Armenia

Zhirayr Margaryan – FC Ararat Yerevan

Taron Voskanyan – FC Alashkert

Hrayr Mkoyan – FC Ararat Yerevan

Midfielders

Henrikh Mkhitaryan – AS Roma (Italy)

Eduard Spertsyan – FC Krasnodar (Russia)

Tigran Barseghyan – FC Astana (Kazakhstan)

Khoren Bayramyan – FC Rostov (Russia)

Solomon Udo – FC Atyrau (Kazakhstan)

Erik Vardanyan – FC Pyunik

Artak Grigoryan – FC Alashkert

Karen Muradyan – FC Ararat-Armenia

Alik Arakelyan – FC Ararat Yerevan

Artyom Avanesyan – FC Ararat-Armenia

Forwards

Sargis Adamyan – TSG Hoffenheim (Germany)

Lucas Zelarayan – FC Columbus Crew (USA)

Ishkhan Geloyan – FC Baltika (Russia)

Aleksandre Karapetian – FC Noah

The Armenian national team will start the training camp on October 2 at FFA Technical center. The team will leave for Frankfurt, Germany to continue the training, and will leave for Iceland October 6.