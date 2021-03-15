Artsakh Defense Army publishes names of 96 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Army has published the names of 96 servicemen killed in action during the Azerbaijani-Turkish aggression against Artsakh in fall 2020.
Papeyan Harutyun Alik, born in 2001
Poghosyan Aram Khazhak, born in 2002
Manukyan Gevorg Yeghishe, born in 2002
Yeghiazaryan Pavlik Vanya, born in 1999
Baghdasaryan Poghos Baghdasar, born in 1999
Mirumyan Levon Samvel, born in 1998
Puluzyan Avetis Ara, born in 2000
Karapetyan Alexander Ashot, born in 2002
Volunteer Simonyan Yura Mnatsakan, born in 1996
Reserve Babayan Narek Arthur, born in 1994
Reserve Mikaelyan Seyran Surik, born in 1983
Reserve Hovsepyan Arshak Garnik, born in 1985
Volunteer Hovhannisyan Arthur Grigor, born 1971
Reserve Ghukasyan Arman Mirza, born in 1976
Reserve Ohanyan Yuri Hovsep, born in 1997
Reserve Balayan Abraham Alexander, born in 1997
Volunteer Harutyunyan Mesrop Vache, born in 1996
Volunteer Mirzoyan Narek Samvel, born in 1995
Volunteer Gasparyan Arayik Ararat, born in 1988
Reserve Matosyan Araik Patvakan, born in 1971
Reserve Hovsepyan Albert Gevorg, born in 1998
Reserve Harutyunyan Zohrak Armen, born in 1987
Reserve Nagdalyan Sargis Ashot, born in 1988
Reserve Margaryan Roman Daniel, born in 1991
Reserve Manukyan Manvel Zaven, born in 1980
Volunteer Deghoyan Artak Pavlik, born in 1979
Volunteer Ghrzoyan Matthew Mkrtich, born in 1959
Reserve Israelyan David Armen, born in 1999
Volunteer Baghdasaryan Shahen Hrachik, born in 1968
Reserve Mirzabekyan Grisha Benik, born in 1978
Reserve Grigoryan Henry Yurik, born in 1978
Reserve Shahverdyan Kamo Yurik, born in 1978
Volunteer Simonyan Yeghishe Emarleti, born in 1968
Sarukhanyan Ghazar Suren, born in 2001
Arstamyan Arthur Karen, born n 2001
Balayan Georgy Armen, born in 2000
Galstyan Narek Sergo, born in 2000
Aydoev David Gerakl, born in 2000
Isayan Hayk Sasun, born in 2000
Vagharshakyan Suren Hambardzum, born in 2002
Yedigaryan Sergey Yerjanik, born in 2000
Karapetyan Artyom Ashot, born in 2001
Avetisyan Artyom Vaghinak, born in 2000
Harutyunyan Paykar Hakob, born in 2000
Avanesyan Artak Arsen, born in in 2000
Hekimyan Azat Andranik, born in 2000
Babayan Arthur Azat, born in 1996
Reserve Tonoyan Hovhannes Vardan, born in 1997
Reserve Hakobyan Arthur Gagik, born in 1979
Reserve Abrahamyan Sergey Vitaly, born in 1978
Reserve Poghosyan Karen Felix, born in 1978
Volunteer Karapetyan Ararat Yurik, born in 1975
Reserve Nazaryan Hrach Sedrak, born in 1983
Hambardzumyan Sevak Sergey, born in 1976
Volunteer Khachatryan Norayr Ararat, born in 1979
Volunteer Grigoryan Ararat Andranik, born in 1968
Reserve Shahsuvaryan Arsen Mkhitar, born in 1974
Reserve Martirosyan Robert Mkrtich, born in 1994
Reserve Almoyan Arakel Varsham, born in 1991
Reserve Parvanyan Arshak Ashot, born in 1981
Volunteer Ohanyan Gevorg Gagik, born in 1989
Reserve Markosyan Hovhannes Armen, born in 1994
Reserve Hayrapetyan Grigor Bagrat, born in 1991
Khachatryan Mnatsakan Gegham, born in 1992
Reserve Khachatryan Hovhannes Hakob, born in 1997
Abrahamyan Gevorg Vardan, born in 2001
Poghosyan Aram Vazgen, born in 2001
Hovhannisyan Robert Mesrop, born in 1999
Movsisyan Hayk Nerses, born in 2001
Davtyan David Andranik, born in 2002
Manukyan Narek Azat, born in 2002
Zakharyan Artyom Robert, born in 2001
Chilingaryan Yuri Eduard, born in 2001
Ohanyan Andranik Karen, born in 2000
Davtyan Seryozha Arthur, born in 2001
Avagyan Gagik Raphael, born in 2002
Markosyan Shura Suren, born in 1998
Ghazaryan Artak Armen, born in 1998
Smbatyan Mkhitar Arthur, born in 1998
Gevorgyan Hakob Asatur, born in 1983
Reserve Makaryan Hrachya Khachik, born in 1992
Manukyan Sargis Khachatur, born in 1997
Movsisyan Arman Ara, born in 1978
Reserve Sargsyan Arman Samvel, born in 1979
Volunteer Melkonyan Arsen Shahen, born in 1987
Gevorgyan Karen Gurgen, born in 2000
Asatryan Petros Nver, born in 2001
Andreasyan Gor Robert, born in 2000
Chobanyan Artsvik Andranik, born in 2001
Serobyan Shmavon Arsen, born in 1999
Soghomonyan Narek Mesrop, born in 2001
Simonyan Emin Vanya, born in 2002
Srkoyan Sargis Hovik, born in 2001
Avetisyan Edgar Hovhannes, born in 2002
Arzumanyan Roland Volodya, born in 2000
Buniatyan Norayr Anushavan, born in 2000