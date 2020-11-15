Artsakh publishes names of 51 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Army has published the names of 51 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression.
Hovhannisyan Hovhannes Marzpet, born in 2001
Manukyan Mikael Eduard, born in 2001
Reserve Grigoryan Paruyr Avetik, born in 1984
Ghukasyan Mher Ashkharhabek, born in 2000
Hovakimyan Vahe Seyran, born in 2001
Musayelyan Vardan Samvel, born in 2002
Harutyunyan Harutyun Armen, born in 2001
Arakelyan Aren Marat, born in 2000
Selimyan Argam Arakel, born in 2001
Sargsyan Garegin Armen, born in 1996
Stepanyan Taron Arsen, born in 1992
Hovhannisyan Yeghish Maxim, born in 1989
Volunteer Manukyan Ararat Razmik, born in 1971
Volunteer Ghalayan Artash Zhora, born in 1978
Volunteer Apresyan Arsen Vladimir, born in 1978
Sargsyan Maxim Vilen, born in 1990
Petrosyan Khachik Hrachik, born in 1987
Beglaryan Alen Yeghish, born in 2000
Reserve Baghdasaryan Armen Robert, born in 1997
Sargsyan Arsen Artyom, born in 2001
Hakobyan Henrik Gurgen, born in 2002
Mkheyan Vahag Martik, born in 2001
Baghdasaryan Davit Armen, born in 1996
Injighulyan Gevorg Hovhannes, born in 1993
Gevorgyan Albert Vahag, born in 1986
Papikyan Vahagn Zhora, born in 1969
Reserve Avetisyan Arthur Mnatsakan, born in 1972
Volunteer Martirosyan Ruben Razmik, born in 1972
Volunteer Zohrabyan Armen Walter, born in 1972
Reservist Vahag Aram Tumasyan, born in 1981
Reserve Alishyan Hovhannes Armenak, born in 1998
Reserve Khalatyan Arthur Arshak, born in 1988
Reserve Ara Rubik Hovakimyan, born in 1998
Reserve Khachatryan Harutyun Robert, born in 1997
Karapetyan Hayk Radik, born in 1977
Grigoryan Narek Arayik, born in 1992
Manukyan Gagik Sargsy, born in 1994
Mkrtchyan Artyom Alexander, born in 2000
Asiryan Arkady Vahan, born in 2001
Unusyan Hamlet Garik, born in 2000
Yeghoyan Samvel Varuzhan, born in 2002
Meloyan Vanush Khachik, born in 2000
Dadamyan Razmik Sergey, born in 1996
Volunteer Aghajanyan Eric Bashir, born in 1984
Volunteer Vardazaryan Artsrunik Vardazar, born in 1958
Volunteer Stepanyan Seryozha Nikoghos, born in 1983
Volunteer Saghatelyan Saghak Mushegh, born in 1977
Volunteer Hambardzumyan Arthur Samvel, born in 1978
Volunteer Armaghanyan Alexander Ashot, born in 1967
Volunteer Matosyan Davit Ghevond, born in 1960
Volunteer Balyan Aram Kamo, born in 1992