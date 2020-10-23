Artsakh publishes names of 27 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression

Artsakh’s defense Army has published the names of 27 servicemen killed repelling the Aerbaijani aggression.
Maranjyan Edward Artush, born in 2000
Hovhannisyan Gevorg Zohrab, born in 1984
Hovhannisyan Gor Zohrab, born in 1986
Avagyan Ara Senik, born in 1981
Harutyunyan Narek Senik, born in 1988
Gabrielyan Igor Grigori, born in 1977
Hambardzumyan Hambardzum Albert, born in 1989
Avetyan Gegham Zhora, born in 1971
Danielyan Garik Azat, born in 1990
Mesropyan Hovsep Mher, born in 1991
Hayrapetyan Arshak Vanush, born in 1977
Ayvazyan Vladimir Karapet, born in 1982
Nikalyan Armen Samvel, born in 1981
Grigoryan Hayk David, born in 1985
Avetisyan Hrachya Sahak, born in 1993
Reserve Martirosyan Arayik Gacha, born in 1989
Reserve Baghdasaryan Aram Gurgen, born in 1969
Reserve Grigoryan Karen Gurgen, born in 1976
Reserve Mirzoyan Sashik Ashot, born in 1962
Reserve Sahinyan Sargis Rafael, born in 1984
Reserve Aperyan Yurik Loevon, born in 1961
Nechayev Alexander Vasiliy, born in 2001
Mkhitaryan Nikoghos Edward, born in 2000
Babajanyan David Garnik, born in 2001
Hakobyan Nver Azat, born in 2001
Hovsepyan Harutyun Arthur, born in 2001
Yeghiazaryan Gor Garegin, born in 2000