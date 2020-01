Voting now open for Armenia’s footballer and coach of the year

The Football Federation of Armenia has announced voting for the Player of the Year and Coach of the Year open.

The best player will be selected by representatives of the media and clubs. Each media outlet has one vote.

Vying for the title are:

Sargis Adamyan – Jahn Regensburg, Hoffenheim (Germany) Petros Avetisyan -Ararat Armenia (Yerevan), Tobol (Kazakhstan) Edgar Babayan – Hobro (Denmark) Tigran Barseghyan – Kaysar (Kazakhstan) Artak Grigoryan – Alashkert (Yerevan) Dmitry Guz – Arart-Armenia (Yerevan) Artur Danielyan –Ararat-Armenia (Yerevan) Denis Dedechko – Ararat (Yerevan) Jonel Désiré – Lori (Vanadzor) Vsevolod Yermakov – Shirak (Gyumri) Hayk Ishkhanyan – Lori (Vanadzor), Alashkert (Yerevan) Alexandre Karapetyan – Progrès Niederkorn (Luxembourg), Sochi (Russia) Anton Kobyalko – Ararat-Armenia (Yerevan) Mory Kone – Shirak (Gyumri) Kódjo Alphonse – Arart-Armenia (Yerevan) Hovhannes Hambardzumyan – Enosis Neon Paralimniou (Cyorus) Aram Hayrapetyan – Urartu (Yerevan), Paykan (Iran) Varazdat Haroyan – Ural (Russia) Gegham Harutyunyan – Gandzasar-Kapan (Kapan) Kamo Hovhannisyan – Zhetysu, Kairat (Kazakhstan) Rymyan Hovsepyan – Pyunik (Yerevan), Arda (Bulgaria) Gevorg Ghazaryan – Chaves (Portugal), AEL (Cyprus) Gor Malakyan – Ararat-Armenia (Yerevan) Maxim Mayrovic – Noah (Yerevan) Gustavo Marmentini – Alashkert (Yerevan) Artur Miranyan – Pyunik (Yerevan) Henrikh Mkhitaryan – Arsenal (England), Roma (Italy) Karlen Mkrtchyan – Pyunik (Yerevan) Radik Mkrtchyan – Shirak (Gyumri) Eric Vardanyan – Pyunik (Yerevan), Sochi (Russia)

The coach of the year will also be selected by representatives of the media and clubs. The nominees are:

Armen Adamyan – Alashkert (Yerevan) Vardan Bichakhchyan – Shirak (Gyumri) Armen Gyulbudaghyans – Armenian National Team Abraham Khashmanyan – Alashkert, Armenian National Team David Campaña – Lori (Vanadzor) Vardan Minasyan – Arart-Armenia (Yerevan) Alexandr Tarkhanov – Pyunik (Yerevan) Ilshat Fayzulin – Urartu (Yerevan)

The voting will continue until January 24.