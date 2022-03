Football: Norway 9-0 Armenia

Norway beat Armenia 9-0 in a friendly held at Ullevaal Stadion, Oslo on March 29.

Oslo, Ullevaal Stadion

Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen(DEN)

Goalscorers: Haaland, 24, 45+1, King, 29 (p), 34, 59, Thorstvedt, 30, Dahli, 80, Sorloth, 86, 90+1

Yellow cards: Bayramyan, 22, Aursnes, 90

Red card: A. Hovhannisyan, 17

Norway

1.Andre Hansen, 3. Kristoffer Ajer (15. Jens Petter Hauge, 69), 7. Joshua King, 8. Sander Berge (16. Fredrik Aursnes, 46), 9. Erling Haaland (19. Alexander Sorloth, 46), 10. Martin Odegaard (c), 11. Mohamed Elyounoussi (20. Mats Moller Dahli, 46), 17. Fredrik Andre Bjorkan, 18. Kristian Thorstvedt (23. Veton Berisha, 72), 21. Andreas Hanche-Olsen (4. Stefan Strandberg, 63), 22. Marcus Holmgren Pedersen (14. Julian Ryerson, 46)

Substitutes: 13. Jacob Karlstrom, 2. Morten Thorsby, 5. Leo Ostigard, 6. Mathias Normann, 12. Stian Gregersen

Head coach: Stale Solbakken

Armenia

1. David Yurchenko, 3. Varazdat Haroyan (c) (15. Davit Terteryan, 75), 6. Arman Hovhannisyan, 7. Khoren Bayramyan (20. Artem Avanesyan, 46), 8. Eduard Stertsyan (10. Gevorg Ghazaryan, 35), 11. Tigran Barseghyan, 17. Solomon Udo (14. Hovhannes Harutyunyan, 35), 18. Erik Vardanyan (13. Kamo Hovhannisyan, 21), 19. Jordy Ararat, 21. Styopa Mkrtchyan, 23. Vahan Bichakhchyan (2. Hovhannes Nazaryan, 35)

Substitutes: 12. Stanislav Buchnev, 16. Henri Avagyan, 4. Zhirayr Margaryan, 5. Artak Grigoryan, 9. Artur Serobyan, 22. Artur Miranyan

Head coach: Joaquin Caparros