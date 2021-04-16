Artsakh publishes names of soldiers killed in 44-day war

Artsakh’s Defense Army has published names of servicemen killed in the 44-day war unleashed by Azerbaijani on September 27, 2020.
Petrosyan Hovsep Karbis, born in 2000
Vardanyan David Robert, born in 2001
Nanyan Kamo Mkhitar, born in 2002
Tilikyan Harutyun David, born in 1998
Gharibyan Samvel Varazdat, born in 2000
Sargsyan Varuzhan Gevorg, born in 2000
Simonyan Karen Armen, born in 2000
Reserve Sahakyan Tigran Vyacheslav, born in 1990
Reserve Harutyunyan David Vladimir, born in 1982
Reserve Grigoryan Gagik Vladimiryan, born in 1969
Reserve Avagyan Aram Gabrieli, born in 1994
Reserve Grigoryan Andranik Felix, born in 1996
Reserve Tadevosyan Hayk Kamo, born in 1973
Reserve Grigoryan Eric Sergey, born in 1983
Reserve Gapoyan Garik Rubeni, born in 1989
Reserve Grigoryan Boris Ruben, born in 1972
Davtyan Movses Seyran, born in 1991
Yeritsyan Narek Argam, born in 2002
Isunts Gevorg Rafik, born in 2000
Avanesyan Arthur Karen, born in 1998
Antonyan Arman Margar, born in 2000
Reserve Yedigaryan Hovhannes Ashot, born in 1974
Volunteer Yeghiazaryan Paylak Zaven, born in 1995
Isakhanov Ashur Richard, born in 2001
Volunteer Israelyan Elvis Ashot, born in 1988
Reserve Khanumyan Tigran Valeri, born in 1972
Reserve Hakobyan Andranik David, born in 1996
Harutyunyan Mnatsakan Martin, born in 1995
Hovakimyan Garik Hakob, born in 2000
Volunteer Hakobyan Samvel Zhora, born in 1971
Volunteer Munchyan Ashot Arakel, born in 1951
Chakhalyan Garegin Garush, born in 2001
Janikyan Arshavir Khachik, born in 2002
Reserve Avagyan Aram Gabriel, born in 1994
Reserve Gevorgyan Robert Hambardzum, born in 1982
Melkonyan Karapet Misak, born in 1997
Reserve Muradyan San Boris, born in 1983
Grigoryan Grigor Avetik, born in 2002
Reserve Petrosyan Hrant Arsen, born in 1992
Mikaelyan Valeri Armen, born in 1991
Balayan Nelson Eduard, born in 1980
Melkumyan Andrey Andrey, born in 1993
Mkrtchyan Mher Vesmir, born in 1976
Abrahamyan Harut Ernik, born in 1989
Babayan Armen Rodik, born in 1974
Aghabekyan Roman Nelson, born in 1998
Gevorgyan Gevorg Valentin, born in 1990
Babayan Vrezh Lavrik, born in 1987
Grigoryan Sasun Spartak, born in 1998
Arstamyan Ruben Artur, born in 1990
Gasparyan Sarpen Samvel, born in 2001
Gharibyan Mher Aram, born in 1990
Balayan Vilen Sargis, born in 2000
Babayan Andranik Hovik, born in 2002
Davtyan Arayik Samvel, born in 2001
Sargsyan Aren Samvel, born in 2001
Sahakyan Sergey Sergey, born in 2000
Baghryan Edik Sergey, born in 2000
Aghababyan Arman Samvel, born in 2001
Galstyan Aram Hrayr, born in 2001
Mangasaryan Hayk Arthur, born in 2000
Simonyan Myasnik Hrachik, born in 1989
Altunyan Saribek Valeri, born in 2001
Hurumyan Arayik Mikayel, born in 1990
Khachatryan Arman Vagif, born in 1989
Muradyan Sergey Roma, born in 1991
Martirosyan Sevak Eduard, born in 1990
Askaryan Genady Benjamin , born in 1984
Aghajanyan Arthur Arsen, born in 1992
Harutyunyan David Genadi, born in 2001
Aghajanyan Armen Shahnazar, born in 1977
Alexanyan Sasun Ivan, born in 1992
Asryan Karen Murad, born in 1982
Baghdasaryan Arkady Pavel, born in 1995
Beglaryan Mkhitar Arvit, born in 1990
Poghosyan Vardges Vasili, born in 1998
Baghdasaryan Zaven Ernik, born in 2000
Musayelyan Arsen Serzhik, born in 1979
Ghukasyan Hakob Borik, born in 2000
Khachatryan Harut Ararat, born in 1998
Sargsyan Aramayis Spartak, born in 1996
Hayrapetyan Sergey Ashot, born in 2001
Yesayan Armen Borik, born in 1977
Baghdasaryan Artashes Ashot, born in 2000
Allahverdyan Gagik Levon, born in 1976
Hambardzumyan Davit Mkhitar, born in 1998
Martirosyan Meruzhan Roma, born in 1987
Abrahamyan Ashot Vazgen, born in 1985
Sargsyan Masis Arkady, born in 1981
Mirzoyan Artak Yura, born in 2001
Balasyan Vitaly Vachik, born in 1979
Reserve Dadayan Arayik Vasili, born in 1982
Reserve Avagimyan Mkhitar Pavel, born in 1973
Reserve Sargsyan Zakar Aram, born in 1996
Reserve Musayelyan Mher Razmik, born in 1977
Reserve Matevosyan Narek Abrik, born in 1998
Reserve Harutyunyan Anatoly Robert, born in 1976
Reserve Petrosyan Nelson Arthur, born in 2000
Reserve Sargsyan Narek Rudik, born in 1995
Reserve Martirosyan Martin Serzhik, born in 1978
Reserve Baghiryan Arthur Robert, born in 1984
Reserve Asribabayan David Valerik, born in 1982
Reserve Harutyunyan Kamo Karen, born in 1999
Reserve Grigoryan Norayr Chervon, born in 1974
Reserve Arstamyan Varuzhan Vazgen, born in 1974
Reserve Harutyunyan Ashot Nikolay, born in 1982
Reserve Babayan Igor Zorik, born in 1973
Reserve Sargsyan Vladimir Kamo, born in 2000
Reserve Asryan Mher Roma, born in 1984
Reserve Ishkhanyan Artak Grigori, born in 1993
Reserve Dadamyan Arsen Erik, born in 1981
Reserve Gasparyan Grisha Samvel, born in 1998
Reserve Javadyan Hrant Gastello, born in 1996
Reserve Gharibyan Ernest Arshak, born in 1963
Reserve Hakobyan Spartak Razmik, born 1983
Reserve Avanesyan Vahagn Artur, born in 1995
Reserve Sarukhanyan Davit Serzhik, born in 1972
Reserve Martirosyan Armen Mikael, born in 1972
Reserve Hakobyan Nver Benik, born in 1977
Reserve Garakyan Sasun Boris, born in 1978
Reserve Avanesyan Andranik Vladimir, born in 1991
Reserve Petrosyan Grigor Baris, born in 1989
Reserve Baghdasaryan Armen Sarmen, born in 1999
Reserve Arakelyan Misha Alyosha, born in 1995
Reserve Aghasyan Nikolay Sergey, bornin 1987
Reserve Abrahamyan Sanasar Eduard, born in 1988
Reserve Makyan Alexey Gurgen, born in 1973
Reserve Mirzoyan Sergey Sergey, born in 1988
Reserve Avanesyan Armo Americo, born in 1967
Reserve Abrahamyan Armen Arkady, born in 1973
Reserve Gasparyan Boris Armen, born in 1976
Reserve Arstamyan Mkhitar Mirzo, born in 1977
Reserve Ghazaryan Aram Volodya, born in 1997
Reserve Harutyunyan Gor Yurik, born in 1996
Reserve Beglaryan Mikael David, born in 2000
Reserve Saghyan Martin Murad, born in 1978
Reserve Mangasaryan Armen Meruzh, born in 1976
Reserve Avanesyan Tigran Gary, born in 1987
Reserve Apresyan David Vladimir, born in 1977
Reserve Gharakhanyan Gevorg Artur, born in 1991
Reserve Petrosyan David Melord, born in 1977
Reserve Hajiyan Yervand Mikael, born in 1977
Reserve Mkrtchyan Aram Henrikh, born in 1974
Reserve Martirosyan Arsen Arthur, born in 1988
Reserve Poghosyan David Robert, born in 1979
Reserve Grigoryan Armen Vladimir, born in 1982
Reserve Avetisyan Davit Rudik, born in 1982
Reserve Melkonyan Vahe Vachagan, born in 1981
Reserve Avanesyan Nver Eduard, born in 1979
Reservet Avagyan Vahe Sergey, born in 1989
Reserve Kziryants Garnik Edward, born in 1991
Reserve Aghajanyan Arthur Edik, born in 1984
Reserve Karamyan Kajik Serzhik, born in 1991
Reserve Abrahamyan Eduard Ilyich, born in 1967
Reserve Paramazyan Boris Artashes, born in 1998
Reserve Hovhannisyan Gerasim Levusha, born in 1974
Reserve Khachatryan Hayk Garik, born in 1992
Reserve Tsatryan Grigory Vagif, born in 1987
Reserve Arakelyan Norik Vladik, born in 1990
Reserve Hovhannisyan Arthur Grigor, born in 1971
Reserve Hayrapetyan Shahen Valeri, born in 1976
Reserve Galstyan Arsen Seyran, born in 1992
Reserve Baghdasaryan Karen Davit, born in 1991
Reserve Avetisyan Sasun Samvel, born in 1983
Reserve Hayrumyan Artak Nelson, born in 1976
Reserve Hakobyan Mikael Hovik, born in 1999
Reserve Hovsepyan Emil Slavik, born in 1986
Reserve Baghryan Makena Valerik, born in 1978
Reserve Petrosyan Benjamin Arthur, born in 1989
Reserve Avetisyan Hunan Grisha, born in 1972
Reserve Khachatryan Masis Mushegh, born in 1989
Volunteer Matikosyan Abrik Sergey, born in 1971
Volunteer Ulubabyan Shiraz Ashot, born in 1972
Volunteer Aslanyan Garry Arthur, born in 1990
Volunteer Avagyan Hovik Yervand, born in 1968
Volunteer Grigoryan Armen Vanya, born in 1977
Volunteer Musayelyan Albert Andranik, born in 1980
Volunteer Baghmanyan Mikael Hakob, born in 1975
Volunteer Mnatsakanyan Gurgen Garnik, born in 1990
Volunteer Sargsyan Arsen Seyran, born in 1989
Volunteer Grigoryan Ashot Aramayis, born in 1969
Volunteer Khachatryan Edward Borik, born in 1967
Volunteer Sargsyan Garnik Rubik, born in 1964
Volunteer Abrahamyan Nver Henrik, born in 1974
Volunteer Baghdasaryan Mher Timofey, born in 1975
Volunteer Asryan Sevak Serzhik, born in 1980
Volunteer Arstamyan Seyran Yuri, born in 1973
Volunteer Avanesyan Arsen Artyusha, born in 1966
Reserve Margaryan Ruben Artavazd, born in 1998
Volunteer Sardaryan David Samvel, born in 1984
Reserve Hovsepyan Vahe Levon, born in 1983
Reserve Manukyan Armenak Garegin, born in 1996
Martirosyan Edgar Mkrtich, born in 2000