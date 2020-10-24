Artsakh’s military death toll reaches 963

Artsakh’s Defense Army has published the names of 36 more servicemen killed repelling Azerbaijani aggression. The military death toll has now reached 963
Manukyan Narek Hrachya, born in 2000
Chobanyan Hovhannes Misha, born in 1997
Tsaturyan Sargis David, born in 2001
Martirosyan Zhora Alik, born in 2001
Gevorgian Edmon Telman, born in 2001
Mkrtchyan Misak Masis, born in 1997
Babayan Vahan Gagik, born in 1987
Hayrapetyan Khachatur Simon, born in 1989
Truzyan Hrach Avetis, born in1998
Tigranyan Arsen Levik, born in 1993
Arshakyan Hayk Harutyun, born in 1992
Tovmasyan Nahapet Gharib, born in 2000
Reserve Hakobjanyan Marat Martunik, born in 1982
Reserve Azaryan Areg Borik, born in 1988
Hovakimyan Samson Misha, born in 1992
Hakobjanyan Tigran Drastamat, born in 1978
Grigoryan Vahagn Artush, born in 1996
Grigoryan Vlad Albert, born in 1999
Aghayan Rustam Vladimir, born in 1978
Bazunts Babken Arsen, born in 1995
Manukyan Andranik Armen, born in 1982
Kochinyan David Mayis, born in 1990
Hasratyan Robert Garnik, born in 1992
Nikoghosyan Karen Ishkhan, born in 1983
Karamyan Vahe Arsen, born in 1988
Khachatryan Arthur Gagik, born in 1989
Martirosyan Levon Suren, born in 1991
Reserve Babayan Karen Ara, born in 1987
Poghosyan David Armen, born in 2001
Reserve Antonyan Perch Grigor, born in 1987
Reserve Baghdasaryan Arkady Minas, born in 1983
Reserve Kandalyan Gevorg Ashot, born in 1998
Reserve Ghazaryan David Smbat, born in 1999
Reserve Torosyan Vachagan Varuzhan, born in 1997
Reserve Badasyan Arman Mikael, born in 1992
Reserve Kirakosyan Gevorg Manvel, born in 1989