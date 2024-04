Less than a minute

Less than a minute

French Foreign Minister Stéphane Séjourné has once again expressed concern about Azerbaijani rhetoric.

Speaking at a press conference today, he voiced concern over the false information emanating from Baku and attempts to attribute responsibility for escalation to Armenia.

#Azerbaïdjan | "Le ministre @steph_sejourne a fait part de son inquiétude face à la rhétorique azerbaïdjanaise. La multiplication des fausses informations émanant de Bakou et tendant à imputer à l'Arménie la responsabilité d'une escalade qu'elle est peut-être la seule à vouloir… pic.twitter.com/gKVRQNwsti — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) April 4, 2024

See also: