Armenia announce squad for World Cup qualifiers against Portugal and Ireland

Armenia national team head coach Yeghishe Melikyan has announced the squad for the upcoming 2026 FIFA World Cup European Qualifiers against Portugal and Ireland.
Goalkeepers
Henri Avagyan – Pyunik
Ognjen Čančarević – Noah
Arsen Beglaryan – Alashkert
Defenders
Kamo Hovhannisyan – Ararat-Armenia
Styopa Mkrtchyan – Osijek (Croatia)
Erik Piloyan – Urartu
Edgar Grigoryan – Ararat-Armenia
Georgi Harutyunyan – Puskás Akadémia (Hungary)
Nair Tiknizyan – Crvena Zvezda (Serbia)
Sergey Muradyan – Noah
Albert Khachumyan – Ararat
Midfielders
Zhirayr Shagoyan – Ararat-Armenia
Narek Aghasaryan – Urartu
Gor Manvelyan – Noah
Vahan Bichakhchyan – Legia Warsaw (Poland)
Eduard Spertsyan – Krasnodar (Russia)
Artak Dashyan – Noah
Edgar Sevikyan – Ferencváros (Hungary)
Hovhannes Harutyunyan – Noah
Artur Serobyan – Ararat-Armenia
Daniel Aghbalyan – Pyunik
Ugochukwu Christus Iwu – Rubin Kazan (Russia)
Karen Nalbandyan – Alashkert
Forwards
Lucas Manuel Zelarayán – Atlético Belgrano (Argentina)
Grant-Leon Ranos – Borussia Mönchengladbach (Germany)
Norberto Briasco Balekian – Gimnasia La Plata (Argentina)
Tigran Barseghyan – Slovan Bratislava (Slovakia)
“Farul” midfielder Narek Grigoryan will miss the matches due to injury.
The Armenian national team will hold a training camp starting September 1 at the FFA Technical Center/Football Academy.
On September 6, Armenia will face Portugal at Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Kick-off: 20:00 (Yerevan time).
On September 9, the national team will again play at Vazgen Sargsyan Republican Stadium, this time against Ireland. Kick-off: 20:00 (Yerevan time).