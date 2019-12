SU-30SM multi-role fighter jets have been delivered to Armenia.

Prime Minister Nikol Pashinyan demonstrated the jets via a live broadcast on Facebook.

Տարվա մեր գլխավոր ձեռքբերումը. «ՍՈւ 30 ՍՄ» բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից ինքնաթիռներ: Gepostet von Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան am Donnerstag, 26. Dezember 2019

The Sukhoi Su-30 is a Russian-made twin-engine, two-seat supermaneuverable fighter aircraft. It is a multi-role fighter for all-weather, air-to-air and air-to-surface deep interdiction missions.