Artists for Artsakh: A Concert for Peace

ONEArmenia hosts Rock For Artsakh: A Concert for Peace. All donations to this special fundraising concert are being doubled, up to $3 million, and sent to the ArmeniaFund.

The concert features performances by Tigran Hamasyan / Serj Tankian / Sebu / Capital Cities / Golshifteh Farahani / Tom Morello / Bachar Mar-Khalifé / Dhafer Youssef / Ara Malikian ft. Serouj Kradjian / Viken Arman / R-Mean / Arto Tunçboyacıyan / Isabel Bayrakdarian / Norayr Kartashyan & MENUA Band / Miqayel Voskanyan / Artyom Manukyan / Ben Wendel / Guillaume Perret / Seigo Matsunaga / Derek Sherinian / Anna Kova / Tatiana Spivakova / SWIMS / Serge Avedikian / Alexander Romanovsky / Andrés Marín Vargas / Natalie Aroyan ft. Alex Sahagian / Areni Agbabian ft. Gagik “Gagas” Khodavirdi / Astghik Martirosyan / Hayk Arsenyan / Waxx & Juliette Saumagne / Jonah Walsh / Young musicians of Artsakh & Armenia