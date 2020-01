Old city under Yerevan’s Republic Square could be restored

The old city under Yerevan’s Republic Square could be restored, Minister of Education, Science, Culture and Sport Arayik Harutyunyan has said.

The perspectives of implementing the project are now being discussed with specialists, the Minister said in a Facebook post.

‼️Սա կարող է իրականություն դառնալ շուտով✅Հին քաղաքը վերականգնելու հնարավորությունները քննարկում եմ մասնագետների հետ: Առայժմ այսքանը 🙂Լուսանկարները` Hayk Bianjyan-ի Gepostet von Arayik Harutyunyan am Mittwoch, 8. Januar 2020

“This could become a reality soon,” he captioned photos of the underground city.

The Minister refrained from providing further details.