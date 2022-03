Armenia head coach names squad against Montenegro and Norway

The Armenian national team will face Montenegro and Norway in friendlies. Armenia will host Montenegro in Yerevan on March 24, and will play against Norway in Oslo on March 29. Head coach Joaquin Caparros has called up the following players:

Goalkeepers

David Yurchenko – FC PyunikArman Nersesyan – BKMA

Henri Avagyan – FC Noravank

Defenders

Varazdat Haroyan – Cádiz CF (Spain)

Andre Calisir – Silkeborg IF (Denmark)

Hovhannes Hambardzumyan – Anorthosis Famagusta FC (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan –FC Astana (Kazakhstan)

Zhirayr Margaryan – NK Veres Ryvne (Ukraine)

Arman Hovhannisyan – FC Pyunik

Davit Terteryan – FC Ararat-Armenia

Styopa Mkrtchyan – BKMA

Midfielders/Forwards

Artak Grigoryan – FC Alashkert

Solomon Udo – FC Ararat-Armenia

Eduard Spertsyan – FC Krasnodar (Russia)

Hovhannes Harutyunyan – FC Pyunik

Artem Avanesyan – FC Ararat-Armenia

Artur Serobyan – BKMA

Erik Vardanyan – FC Urartu

Khoren Bayramyan – FC Rostov (Russia)

Gevorg Ghazaryan – FC Pyunik

Vahan Bichakhchyan – MSK Pogoń Szczecin (Poland)

Lucas Zelarayan – FC Columbus Crew (USA)

Tigran Barseghyan – ŠK Slovan Bratislava (Slovakia)

Sargis Adamyan – Club Brugge KV (Belgium)

BKMA players Styopa Mkrtchyan and Artur Serobyan, as well as FC Pyunik midfielder Hovhannes Harutyunyan receive a call up for the first time.