Joaquín Caparrós named Armenia head coach

Joaquín Caparrós has been appointed as Armenian national team head coach

Caparrós formerly coached Sevilla, Deportivo la Coruna and Athletic Bilbao.

His Armenia contract will be valid until 30 November, 2021.

Jouaquin Capparos was born in the Spanish municipality of Utreta on March 15, 1955.

Coaching career:

San Jose Obrero (Spain) – 1981-1984

Campillo (Spain) – 1984-1986

Motilla (Spain) – 1986-1989

Castile-La Mancha (Spain) – 1989-1990

Gimnastico Alcazar (Spain) – 1990-1992

Conquense (Spain) – 1992-1993

Manzanares (Spain) – 1994-1995

Moralo (Spain) – 1995-1996

Recreativo (Spain) – 1996-1999

Andalusia (Spain) – 1998-2000

Villareal (Spain) – 1999

Sevilla (Spain) – 2000-2005

Deportivo La Coruna (Spain) – 2005-2007

Athletic Bilbao (Spain) – 2007-2011

Neuchatel Xamax (Switzerland) – 2011

Mallorca (Spain) – 2011-2013

Levante (Spain) – 2013-2014

Granada (Spain) – 2014-2015

Osasuna (Spain) – 2016-2017

Al Ahli (Qatar) – 2017

Sevilla (caretaker)(Spain)– 2018

Sevilla (caretaker)(Spain) – 2019