Armenian national team holds first training ahead of FIFA World Cup qualifiers

The Armenian national team held the first training ahead of the 2022 FIFA World Cup qualifiers against Iceland and Romania.

The team will leave for Frankfurt, Germany to continue the training, and will head for Iceland October 6.

Head coach Joaquin Caparros has called up the following players for the upcoming matches.

Goalkeepers

David Yurchenko – FC Alashkert

Anatoli Ayvazov – FC Urartu

Stanislav Buchnev – FC Pyunik

Defenders

Varazdat Haroyan – FC Cadiz (Spain)

Andre Calisir – Silkeborg IF (Denmark)

Kamo Hovhannisyan – FC Kairat (Kazakhstan)

Jordy Ararat – FC Noah

Davit Terteryan – FC Ararat-Armenia

Zhirayr Margaryan – FC Ararat Yerevan

Taron Voskanyan – FC Alashkert

Hrayr Mkoyan – FC Ararat Yerevan

Midfielders

Henrikh Mkhitaryan – AS Roma (Italy)

Eduard Spertsyan – FC Krasnodar (Russia)

Tigran Barseghyan – FC Astana (Kazakhstan)

Khoren Bayramyan – FC Rostov (Russia)

Solomon Udo – FC Atyrau (Kazakhstan)

Erik Vardanyan – FC Pyunik

Artak Grigoryan – FC Alashkert

Karen Muradyan – FC Ararat-Armenia

Alik Arakelyan – FC Ararat Yerevan

Artyom Avanesyan – FC Ararat-Armenia

Forwards

Sargis Adamyan – TSG Hoffenheim (Germany)

Lucas Zelarayan – FC Columbus Crew (USA)

Ishkhan Geloyan – FC Baltika (Russia)

Aleksandre Karapetian – FC Noah