Prime Minister Nikol Pashinyan has shared footage showing SU-30SM fighter jets guarding the Armenian border.

“SU-30 go on combat duty to ensure the inviolability of the RA air borders,” the Prime Minister captioned the video.

«Սու-30CM»-ները դուրս են գալիս մարտական հերթապահության՝ ապահովելու ՀՀ օդային սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Gepostet von Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան am Mittwoch, 15. Juli 2020

The Sukhoi Su-30SM is a Russian-made twin-engine, two-seat supermaneuverable 4+ generation fighter jet.

It is a multi-role fighter for all-weather, air-to-air and air-to-surface deep interdiction missions.