Woman, 94 has been discharged from hospital after beating Covid-19.

She was getting treatment at the National Burns Center.

“94-year-old grandma Hranush, the oldest person to be diagnosed with Covid-19 so far, has been discharged from hospital from successful treatment,” Director of the Center Gevorg Simonyan said in a facebook post.

Բարի լուրԵրեկ բուժման բարեհաջող ավարտից հետո դուրս գրվեց մինչ օրս հաստատված ամենատարեց Covid 19 դրական պացիենտը՝ 94-ամյա Հրանուշ մայրիկը: Gepostet von Gevorg Simonyan am Mittwoch, 29. April 2020

Armenia has so far confirmed 2,066 cases of coronavirus, 929 people have recovered, 32 deaths have been reported.