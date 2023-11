French journalists win Fondation Varenne prize for report on Nagorno Karabakh

French journalists Pierre Sautreuil and Thomas Guichard have won the Young Journalist Prize from Fondation Varenne for their report on “The lost drawings of Nagorno-Karabakh: on the trail of an Armenian family in exile” published in La Croix L’Hebdo.

🏆Un grand bravo à @pierresautreuil et @t_guichard qui remportent le Prix Jeune Journaliste de @fondatvarenne pour leur reportage « Les dessins perdus du Haut-Karabakh : sur la trace d’une famille arménienne en exil » publié dans @LaCroix L'Hebdo



