Armenian national team off to Latvia for UEFA Euro-2024 qualifier

The Armenian national team left for Riga on October 10, where it will face Latvia in a UEFA Euro-2024 qualifier on October 12.

The following players have left for Riga:

Goalkeepers

Ognjen Cancarevic – FC Alashkert

Arsen Beglaryan – FC Ararat-Armenia

Stanislav Buchnev – FC Pyunik

Defenders

Varazdat Haroyan – FC Astana (Kazakhstan)

Kamo Hovhannisyan – FC Astana (Kazakhstan)

Georgi Harutyunyan – FC Krasnodar (Russia)

Nair Tiknizyan – FC Lokomotiv Moscow (Russia)

Andre Calisir – IF Brommapojkarna (Sweden)

Styopa Mkrtchyan – NK Osijek (Croatia)

Zhirayr Margaryan – FC Urartu

Erik Piloyan – FC Urartu

Taron Voskanyan – FC Alashkert

Midfielders/Forwards

Eduard Spertsyan – FC Krasnodar (Russia)

Tigran Barseghyan – FC Slovan Bratislava (Slovakia)

Vahan Bichakhchyan – Pogon Szczecin (Poland)

Lucas Zelarayan – Al-Fateh SC (Saudi Arabia)

Ugochukwu Iwu – FC Rubin (Russia)

Edgar Sevikyan – FC Pari (Russia)

Artak Dashyan – FC Pyunik

Wbeymar Angulo – FC Alashkert

Artur Serobyan – Casa Pia (Portugal)

Grant-Leon Ranos – Borussia Monchengladbach (Germany)

Norberto Briasco Balekian – Boca Juniors (Argentina)