Turkish envoy tweets thanks in Armenian as second batch of humanitarian aid reaches quake-hit areas

The doors of the trucks containing the second batch of aid from Armenia were opened in Adiyaman, under the supervision of Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan, who visited the quake-hit area today.

Serdar Kilic, Turkey’s Special Representative for dialogue with Armenia, wrote in Armenian to express gratitude for the humanitarian aid.

Ermenistan'ın ikinci parti yardımlarını içeren TIR'ların kapıları Adıyaman'daki yardım kabul ekiplerimizce,depremzedeleri ziyaret etmek üzere bölgeye gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Sayın Ararat Mirzoyan'ın nezaretinde açıldı. Teşekkürler Ermenistan. շնորհակալություն Հայաստան pic.twitter.com/M1r6KSAPbu — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 15, 2023

Armenia delivered the second batch of humanitarian aid through Margara Bridge late on Tuesday.