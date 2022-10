Today, the Azerbaijani side returned 17 Armenian prisoners of war to the Armenian side with the mediation of the US, the Armenian Ministry of Defense informs.

Mkrtchyan Shahen Jilavyan Karen Karapetyan Eric Karapetyan Sasun Hoveyan Mesrop Mkhitaryan Vrezh Karapetyan David Gevorgyan Rafael Faroyan Alexan Ghubatyan Hrachya Gizhlaryan Vahe Yeganyan Kajik Shahinyan Tigran Grigoryan Seryozha Yetumyan Vahagn Khachatryan Gor Sayadyan Henrik