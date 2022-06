Armenia beat Georgia 4-1 as football legends meet in Yerevan

On June 16 a farewell meeting of Armenian and Georgian football legends took place at Hanrapetakan (Republican) Stadium in Yerevan. The Armenian side beat Georgia 4:1.

Referee: Kamo Mahtesyan (Armenia)

Goals: Sarkisov, 34, Movsisyan, 37, Pizzelli, 44, Iashvili (11m), 53, Manucharyan, 60.

Armenian national team: 1․ Gevorg Kasparov, 5․ Robert Arzumanyan, 6․ Karlen Mkrtchyan, 7․ Arthur Edigaryan, 8․ Marcos Pizzelli, 11․ Arthur Sarkisov, 14․ Yura Movsisyan, 15․ Vahagn Minasyan, 16․ Valeri Aleksanyan, 17․ Ararat Arakelyan, 20․ Lon Hayrapetyan, 21․ Samvel Melkonyan, 22․ Edgar Manucharyan

Head coach: Roman Berezovsky

Georgian national team: 12․ Nukri Revishvili, 2․ David Imediashvili, 3 ․ Lasha Salukvadze, 7․ Levan Tsitishvili, 9․ Alexander Iashvili, 10․ Levan Kobiashvili, 11. Giorgi Demetradze, 13․ Zurab Khizanishvili, 14․ David Siradze, 19․ Alexander Kobakhidze, 27․ Rati Aleksidze, 1․ Giorgi Lomaya, 5․ Georgi Revazishvili, 15. Alexander Shengelia, 16 ․ Bondo Gotsiridze, 17 ․ Mikheil Maziashvili, 18. Giorgi Dumbadze, 20 ․ David Kipiani, 21. Ilia Gadelia, 22․ Georgi Chikovani, 23 Giorgi Botchormel

Head coach: Otar Gabelia