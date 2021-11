2022 FIFA World Cup qualification: Armenia head coach names squad against Germany

Armenian national team head coach Joaquin Caparros has announced the squad for the upcoming matches against North Macedonia and Germany. Narek Grigoryan from FC Urartu is called up to the national team for the first time, while Hrayr Mkoyan will miss the training camp because of injury.

Goalkeepers

David Yurchenko – FC Alashkert

Stanislav Buchnev – FC Pyunik

Arsen Beglaryan – FC Urartu

Defenders

Hovhannes Hambardzumyan – FC Anorthosis Famagusta (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan – FC Kairat (Kazakhstan)

Varazdat Haroyan – FC Cadiz (Spain)

Andre Calisir – Silkeborg IF (Denmark)

Jordy Joao Monroy Ararat – FC Noah

Davit Terteryan – FC Ararat-Armenia

Zhirayr Margaryan – FC Ararat

Taron Voskanyan – FC Alashkert

Midfielders

Henrikh Mkhitaryan – AS Roma (Italy)

Solomon Udo – FC Atyrau (Kazakhstan)

Eduard Spertsyan – FC Krasnodar (Russia)

Vahan Bichakhchyan – MSK Zilina (Slovakia)

Tigran Barseghyan – FC Astana (Kazakhstan)

Khoren Bayramyan – FC Rostov (Russia)

Artak Grigoryan – FC Alashkert

Wbeymar Angulo – FC Ararat-Armenia

Erik Vardanyan – FC Pyunik

Narek Grigoryan – FC Urartu

Artyom Avanesyan – FC Ararat-Armenia

Forwards

Ishkhan Geloyan – FC Baltika (Russia)

Sargis Adamyan – TSG Hoffenheim (Germany)

Lucas Zelarayan – FC Columbus Crew (USA)

Norberto Balekyan – CA Boca Juniors (Argentina)

Alesandre Karapetian – FC Noah



Armenian national team camp will start on November 8 at FFA Technical center.