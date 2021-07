Deputy Chairman of Turkey’s Pro-Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP) Meral Danış Beştaş commemorated Juvan Gasparyan Gasparyan – the Master of duduk – in her speech at the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey, the BBC reports.

“Gasparyan, whose life was full of pain and longing, added his sadness to his duduk voice and told us about life,” she said.

Civan Gasparyan, bugün 93 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamı acı ve özlemlerle dolu olan Gasparyan, hüznünü duduk sesine kattı, bizlere yaşamı anlattı.

Saygı ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/Xm1vrvSYzI — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) July 6, 2021

Armenian duduk virtuoso Jivan Gasparayn passed away on Tuesday aged 92.