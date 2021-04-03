Artsakh’s Defense Army publishes names of 54 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Army has published the names of 54 servicemen killed in action during the Azerbaijani-Turkish aggression in fall 2020.
Tadevosyan Aramayis Gegham, born in 2000
Hakhinyan Arthur Arkady, born in 2001
Hovhannisyan Yervand Artyom, born in 1986
Stepanyan Artak Alexan, born in 2001
Antonyan Karen Benik, born in2000
Volunteer Galstyan Eduard Martik, born in 1975
Abrahamyan Vahag Yura, born in 2001
Ivanyan Simon Mekhak, born in 2000
Ghukasyan Komitas Karen, born in 2001
Yengoyan Hovhannes Khachatur, born in 2001
Baghdasaryan Hamlet Henrik, born in 1995
Reserve Khachatryan Tsolak Eduardi, born in 1977
Reserve Danielyan Andranik Roman, born in 1984
Poghosyan Arayik Andranik, born in 2001
Grigoryan Gevorg Sergey, born in 2001
Reserve Ganadyan Arthur Vladimir, born in 1972
Ghahramanyan Vahe Kamo, born in 1997
Reserve Danoyan Stepan Khachik, born in 1997
Manukyan David Arthur, born in 2002
Manukyan Raffi Manuk, born in 2002
Ghahramanyan Gor Vachik, born in 2002
Reserve Poghosyan Mikael Valerik, born in 1984
Asatryan Abel Haykaz, born in 2002
Aghajanyan Benjamin Simon, born in 2002
Madoyan Stepan Hayk, born in 2002
Volunteer Gevorgyan Hayk Marzpetuni, born in 1991
Reserve Gharakhanyan Ruben Virab, born in 1995
Arakelyan Vahan Artyom, born in 2001
Avagyan Sasun Boris, born in 1990
Vanesyan Garik Misha, born in 1975
Hayrapetyan Tigran Karen, born in 2000
Muradkhanyan Mikael Aram, born in 2001
Sargsyan Gor Hayk, born in 2001
Simonyan Hovhannes Norik, born in 2002
Burnazyan Karapet Mkrtch, born in 2002
Hovhannisyan Haykaz Kamo, born in 1985
Reserve Sargsyan Sedrak Gorik, born in 1983
Tovmasyan Ogsen Khachatur, born in 1979
Mirakyan Karapet Shavarsh, born in 2001
Reserve Avanesyan Eduard Yenok, born in 1981
Mkrtchyan Kolya Gevorg, born in 2001
Zargaryan Arthur Hambardzum, born in 1994
Asryan Mkhitar Vladik, born in 1983
Poghosyan Gor Arthur, born in 2000
Titanyan Robert Armen, born in 2000
Ginosyan Henrik Arayik, born in 2001
Ghazaryan Sevan Hrachik, born in 1996
Harutyunyan Hayk Hamlet, born in 1983
Hartenyan Sargis Martunik, born in 1990
Reserve Mikaelyan Samvel Surik, born in 1988
Arsenyan Nelson Vazgen, born in 1988
Khlghatyan Davit Ashot, born in 1998
Adoyan David Arkady, born in 2000
Nahapetyan Avetis Hakob, born in 1996