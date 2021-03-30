Artsakh publishes names of 78 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Army has published the names of 78 servicemen killed in action during the Azerbaijani-Turkish aggression in fall 2020.
Reserve Avetisyan Andranik Samvel, born in 1997
Volunteer Manvelyan Arthur Igor, born in 1980
Avanesyan Arsen Valerik, born in 1993
Kharajyan Harutyun Yervand, born in 1975
Reserve Melkumyan Gorg Grisha, born in 1995
Asatryan Nver Samvel, born in 1986
Reserve Matosyan Varuzhan Saribek, born in 1985
Reserve Asatryan Tigran Levon, born in 1970
Reserve Poghosyan Hrach Ashot, born in 1988
Volunteer Mardanyan Artem Yuri, born in 1978
Volunteer Banoyan Harutyun Yeghia, born in 1976
Volunteer Shechemiah Movses Isaiah, born in 1992
Reserve Sargsyan Gor Davit, born in 1985
Reserve Khojoyan Varuzhan Roma, born in 1978
Reserve Ghazaryan Petros Arthur, born in 1995
Nersisyan Gor Melsik, born in 2000
Yeghiazaryan Avik Smbat, born in 2000
Yeranosyan Seryozha Vazgen, born in 2002
Reserve Sargsyan Artak Garush, born in 1975
Asoyan Mnatsakan Samvel, born in 2000
Mikaelyan Mikael Vahram, born in 1992
Reserve Gevorgyan Aramayis Ktrich, born in 1967
Reserve Ayvazyan Igor Artyusha, born in 1988
Babayan Georg Levon, born in 1991
Marukyan Eduard Gevorg, born in 2001
Mkrtchyan Anushavan Armen, born in 1998
Reserve Naslyan Sargis Edward, born in 1997
Markosyan Shura Suren, born in 1998
Reserve Ratosyan Rubik Artavazd, born in 1964
Reserve Arakelyan Vardan Vachik, born in 1980
Antonyan Gor Khachik, born in 1989
Avagyan Derenik Samvel, born in 1982
Sakanyan Alexan Spartak, born in 1994
Reserve Panosyan Levon Manuk, born in 1976
Antonyan Vanik Ashot, born in 1990
Khachatryan Shant Arsen, born in 2001
Tadevosyan Hrach Anthon, born in 2001
Reservist Sayadyan Aram Vardan, born 1989
Margaryan Karen Ashot, born in 1991
Reserve Margaryan Samvel Suren, born in 1970
Khurshudyan Senik Hakob, born in 2001
Khangaldyan Armen Sasun, born in 2002
Voskanyan Sergey Karen, born in 2001
Avanesyan Shamo Nikolay, born in 1987
Grigoryan Gegham Samvel, born in 2001
Harutyunyan Zorik Artsrun, born in 2001
Vardanyan Vruyr Avetik, born in 1996
Hovhannisyan Edmon Hunan, born in 2001
Yerkanyan Seno shahen, born in 2001
Reserve Vachagan Harutyun Nahapetyan, born in 1986
Gyurjyan Hayk Saro, born in 1994
Shirinyan Argishti Suren, born in 2002
Reserve Melkonyan Shmavon Arthur, born in 1998
Asatryan Spartak Hayk, born in 2001
Volunteer Yengoyan Ashot Artash, born in 1959
Parsyan Zhora Yervand, born in 2001
Papyan Hayk Vahram, born in 2001
Dulyan Gagik Gevorg, born in 2000
Khachaturyan Gagik Suren, born in 1997
Droyan Narek Hovik, born in 2001
Avetisyan Ashot Lyova, born in 2001
Mesropyan Monte Hovik, born in 2001
Reserve Ghazaryan Arthur Norayr, born in 1976
Danielov Arsen Stepan, born in 2000
Reserve Sargsyan Mher Atverik, born in 1981
Reserve Gabrielyan Grigory Rodik, born in 1987
Soghomonyan Eduard Armen, born in 1994
Sargsyan Armen Eric, born in 2000
Hovhannisyan Narek Varuzhan, born in 1992
Harutyunyan Mher Mardi, born 2000
Hovsepyan Mkhitar Eduard, born in 1986
Asryan Arthur Armen, born in 2000
Avagyan Aren Davit, born in 2001
Zakharyan Artyom Robert, born in 2001
Gabrielyan Sergey Arturik, born in 2000
Reserve Nalbandyan Hayk Gevorg, born in 1989
Reserve Dunamalyan Masis Sargis, born in 1990
Hovhannisyan Harutyun Samvel, born in 1998