Artsakh publishes the names of 192 servicemen killed in action

Artsakh’s Defense Ministry has published the names of 192 servicemen killed in action during the Azerbaijani-Turkish aggression in fall 2020.
Asatryan Gevorg Hrach, born in 2000
Sargsyan Sos Armen, born in 2001
Khachatryan Samvel Seyran, born in 2002
Tonoyan Tonakan Levon, born in 2000
Vardanyan Arthur Mkhitar, born in 2001
Budoyan Vahan Andranik, born in 2000
Muradyan Hovhannes Armen, born in 2001
Yenokyan Edik Yuri, born in 2001
Reserve Muradyan Garik Serob, born in 1964
Prazyan Ruben Ashot, born iin 1993
Reserve Madatyan Vardan Hovhannes, born in 1979
Avagyan Slavik Eldar, born in 1984
Reserve Zargaryan Arshak Komitas, born in 1988
Reserve Badalyan Khachik Hrachik, born in 1972
Reserve Hakobyan Georgy Alexander, born in 1994
Reserve Soghomonyan Petros Ashot, born in 1987
Abazyan Tigran Vanik, born in 2001
Harutyunyan Armen Murad, born in 1987
Gharayan David Garegin, born in 2000
Arthur Boris Sargsyan, born in 1988
Reserve Israelyan Simon Spartak, born in 1986
Hakobyan Ashot Kamo, born in 1989
Reserve Petrosyan Hrant Grisha, born in 1974
Reserve Sahakyan Samvel Eduard, born in1973
Reserve Harutyunyan Levon Hovhannes, born in 1992
Reserve Sargsyan Vachagan Aram, born in 1990
Reserve Arshakyan Frunze Ruben, born in 1996
Reserve Rostomyan Suren William, born in 1986
Reserve Barseghyan Arthur Ruslan, born in 1987
Reserve Israelyan Levon Danek, born in 1979
Reserve Manasaryan Arthur Samvel, born in 1977
Reserve Iradyan Edgar Hamlet, born in 1985
Gasparyan Edgar Vahagn, born in 1986
Vardanyan Armen Mamikon, born in 1974
Mirzoyan Vigen Zhora, born in 1982
Melkonyan Karapet Igit, born in 1997
Mkrtchyan Vardan Ashot, born in 1985
Reserve Arsenyan Aharon Vardan, born in 1994
Volunteer Kartashyan Narek Tigran, born in 1999
Volunteer Hovhannisyan Vaghinak Vardan, born in 1981
Reserve Tutoyan Hovhannes Manvel, born in 1991
Reserve Karchikyan Avetik Zaven, born in 1995
Reserve Bagratunyan Vaspurak Robert, born in 1975
Reserve Ghazaryan Andranik Levon, born in 1981
Reserve Manukyan Mihran Hakob, born in 1987
Hakobyan Hakob Norik, born in 1990
Reserve Kostanyan Ashot Ara, born in 1998
Ghulyan Gevorg Razmik, born in 2002
Babayan Aren Ararat, born in 2001
Ghazaryan David Volodya, born in 2002
Khachatryan David Karen, born in 2001
Vardanyan Harut Sargis, born in 1999
Khachatryan Hovsep Garegin, born in 2001
Voskanyan Tigran Zhirayr, born in 2000
Sargsyan Mnatsakan Ponik, born in 2000
Yengoyan Gagik Mkrtch, born in 2001
Hovsepyan Mayis Aghvan, born in 2001
Kirakosyan Arsen Masis, born in 2001
Nikoghosyan Arsen Gerasim, born in 2000
Hakobyan Rafik Arsen, born in 2000
Balasanyan Arthur Seryozha, born in 2001
Nazaryan Janik Armen , born in 2001
Gevorgyan Yuri Sanasar, born in 2001
Volunteer Nagdalyan Lavrik Valod, born in 1963
Muradyan Movses Rudik, born in 1990
Reserve Parsadanyan Narek Artyush, born in 1993
Mkrtichyan Seyran Seryozha, born in 1987
Volunteer Grigoryan Arthur Jivan, born in 1966
Ghazaryan Eduard Alexander, born in 2000
Reserve Sargsyan Karen Tigran, born in 1998
Volunteer Mikoyan Karlen Hovhannes, born in 1985
Movsisyan Hovhannes Martin, born in 2001
Danielyan Spartak Mihran, born in 1999
Poghosyan Barsegh Armen, born in 2001
Papyan Hayk Garik, born in 2001
Babayan David Murad, born in 1996
Yeghiazaryan Hakob Vardan, born in 2000
Mirzoyan Hamlet Grisha, born in 1978
Reserve Gaboyan Petros Zhora, born in 1969
Gharibyan Artavazd Arshak, born in 1982
Tamikyan Garik Karen, born in 1994
Shahnazaryan Yura Samvel, born in 2001
Reserve Stepanyan Zakar Zatik, born in 1979
Hunanyan John Janibek, born in 2000
Baghinyan Leon Samvel, born in 1993
Marabyan Eduard Hakob, born in 2001
Reserve Sargsyan Aram Shirastan, born in 1986
Reserve Hayrapetyan Norayr Lernik, born in 1998
Reserve Torosyan Tigran Razmik, born in 1984
Reserve Poghosyan Robert Lyova, born in 1996
Reserve Galstyan Hovsep Samvel, born in 1999
Reserve Armen Aram Isakhanyan, born in 1972
Reserve Abrahamyan Lernik Sergey, born in 1982
Hovsepyan Levon Samvel, born in 2002
Gyokchakyan Erik Artak, born in 2001
Safaryan Vasil Ivan, born in 2001
Galstyan Vazgen Yuri, born in 2002
Aganesyan Tigran Armeni, born in 2002
Grigoryan Grigor Arayik, born in 1993
Grigoryan Gagik Haykaz, born in 1990
Tosyan Vahe Arthur, born in 1999
Nersesyan Gevorg Seyran, born in 2000
Movsisyan Aren Arthur, born in 2001
Ishkhanyan Slavik Samvel, born in 2000
Khachatryan Seryozha Razmik, born in 2001
Gasparyan David Andranik, born in 2001
Hovhannisyan Karlen Arthur, born in 2000
Mamoyan Omar Sharo, born in 2000
Hovsepyan David Victor, born in 1983
Tatoyan Mkhitar Ashot, born in 1998
Khachatryan Misak Varuzhan, born in 2001
Reserve Aghasyan Adorik Gurgen, born in 1976
Harutyunyan Hunan Pargev, born in 1989
Reserve Khachatryan Ashot Levon, born in 1993
Gazaryan Armenak Genadi, born in 1996
Volunteer Gasparyan Tigran Tariel, born in 1998
Volunteer Grigoryan Hamlet Mayis, born in 1975
Reserve Karapetyan Ashot Mamikon, born in 1979
Margaryan Yeghishe Shavarsh, born in 1989
Aloyan Artyom Karen, born in 1996
Aghajanyan Arthur Misha, born in 1982
Aghajanyan Khachatur Vrezh, born in 1997
Asryan Harutyun Armeni, born in 1998
Balayan Artyom Sergey, born in 1989
Gabrielyan Suren Robert, born in 1997
Gevorgyan Gevorg Razmik, born in 1994
Gevorgyan Karen Razmik, born in 1998
Gevorgyan Hayk Ruben, born in 1990
Torosyan Gevorg Mkrtich, born in 1996
Isakhanyan Manuk Samvel, born in 1994
Hakobyan Arman Gagik, born in 1989
Hakobyan Edward Rubik, born in 1993
Hajatyan Vahagn Gagik, bornin 1991
Ghazaryan Samson Hovhannes, born in 1994
Melkonyan Tigran Yeghishe, born in 1997
Mirzakhanyan Vardan Sargis, born 1993
Vardan Norik Mnatsakanyan, born in 1991
Sahakyan Arthur Arsen, born in 1989
Sargsyan Edgar Walter, born in 1987
Vardanyan Ishkhan Arshaluys, born in 1996
Ajamyan Gor Varuzhan, born in 1988
Badoyan Karen Hamlet, born 1990
Gyozalyan Lentush Grisha, born in 1993
Aghabekyan Hakob Gegham, born in 1981
Avagyan Simon Misha, born in 1972
Grigoryan Armen Samvel, born in 1976
Tovmasyan Hakob Tsolak, born in 1980
Karapetyan Khachik Vahan, born in 1978
Madatyan Tsovak Haykaram, born i n 1979
Manukyan Karen Jivan, born in 1977
Movsisyan Sevak Yervand, born in 1990
Muradyan Mkrtich Rafik, born in 1972
Mkoyan Hamlet Petros, born in 1978
Nahapetyan Rafael Hovsep, born in 1991
Shahinyan Srap Faenberg, born in 1991
Kochinyan Samvel Henrik, born in 1980
Atabekyan Vahe Yuri, born in 1964
Arzanyan Arthur Samvel, born in 1987
Hayrapetyan Mher Radik, born in 1985
Baghdasaryan Henzel Sashik, born in 1981
Melikyan Melik Mushegh, born in 1991
Aroyan Sanasar Zhan, born in 2001
Petrosyan Pavlik Arayik, born in 2001
Beganyan Armen Arayik, born in 2002
Kalashyan Rudolf Vahram, born in 2001
Reserve Mkrtchyan Tigran Asatur, born in 1993
Gevorgyan Harutyun Samvel, born in 2000
Baghdasaryan Armen Lyova, born in 1980
Reserve Khalatyan Artashes Gagik, born in 1979
Papazyan Karen Vahram, born in 2000
Sahakyan Arthur Arsen, born in 2000
Mkrtchyan Artyom Tigran, born in 2001
Solkaryan Arsen Artak, born in 2000
Volunteer Tumanyan Vahram Maghakel, born in 1980
Vardanyan Norik Gegham, born in 2002
Elbakyan Volodya Lernik, born in 1997
Hambardzumyan Sevak Gagik, born in 2002
Khachatryan Ara Adolik, born in1985
Ghukasyan Nairi Kamo, born in 2001
Reserve Portugalyan Hovhannes Vilik, born in 1981
Khachatryan Gagik Suren, born in 1997
Mkrtchyan Daniel Hovik, born in 2000
Gokoryan Narek Arthur, born in 2001
Volunteer Stepanyan Karen Vruyr, born in 1971
Volunteer Berakchyan Gevorg Babken, born in 1982
Khachatryan Serob Samvel, born in 1976
Hakobyan Ruben Areg, born in 2000
Gevorgyan Vigen Tigran, born in 2001
Fahradyan Harutyun Andranik, born in 2000
Keshishyan Artyom Vazgen, born in 1991
Sargsyan Robert Romik, born in 2001
Mkrtchyan Hayk Aram, born in 1996