Artsakh Defense Army identifies 45 servicemen killed in action

The Artsakh Defense Army has published the names of 45 servicemen killed in actions.
Kyasinyan Hovhannes Manvel, born in 2001
Volunteer Kyasinyan Manvel Samvel, born in 1977
Volunteer Torgomyan Rafael Karen, born in 1988
Volunteer Manukyan Vachagan Khachik, born in 1991
Hovhannisyan Tatul Mkhitar, born in 2001
Zakaryan Azat Nver, born in 1998
Khachatryan Ara Edgar, born in 2001
Harutyunyan Karen Hovik, born in 2000
Ghazaryan Harut Aharon, born in 2001
Nazaryan Gevorg Sargis, born in 2002
Margaryan Gevorg Artyom, born in 2002
Shaghoyan Emil Varuzhan, born in 2000
Meliksetyan Hakob Gagik, born in 2000
Purtoyan Artyom Shahen, born in 2001
Ghazaryan Tatul Lavrent, born in 1978
Ohanyan Armen Mikael, born in 1971
Harutyunyan Aghasi Artsrun, born in 1989
Vardanyan Mesrop Seryozha, born in 1990
Khachatryan Aram Vahagn, born in 1980
Mnoyan Tigran Manvel, born in 1997
Zakaryan Andranik Samvel, born in 2002
Tadevosyan Karapet Senik, born in 1999
Hakhverdyan Alik Davit, born in 2001
Grigoryan Mher Mushegh, born in 2002
Arakelyan Karlen Marlen, born in 1998
Volunteer Arshakyan Grigor Khachik, born in 1973
Volunteer Simonyan Vardan Rafik, born in 1969
Reserve Kirakosyan Hambartsum Hovhannes, born in 1995
Azaryan Mikael Arthur, born in 2001
Ghahramanyan Arayik Varuzhan, born in 2000
Ghazaryan Narek Gegham, born in 2002
Galoyan Suren Radik, born in 2001
Volunteer Israelyan Mushegh Levon, born in 1995
Reserve Srapyan Vahram Vardan, born in 1992
Reserve Shahnazaryan Armen Maxim, born in 1986
Harutyunyan Hayk Gurgen, born in 1995
Reserve Jivanyan Hovhannes Rafael, born in 1982
Sahakyan Azat Vahe, born in 2001
Sepkhanyan Rafael Ashot, born in 2000
Ghurshudyan Hayk Edward, born in 2000
Khachatryan Levon David, born in 1987
Amiraghyan Artur Rashid, born in 1983
Reserve Avetisyan Razmik Rudik, born in 1993
Reserve Madatyan Armenak Smbat, born in 1965
Reserve Gyulzadyan Arsen Vachagan, born in 1987