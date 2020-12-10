Artsakh identifies 33 more servicemen killed in action

Artsakh Defense Army has published the names of 33 more servicemen killed in action.
Sahakyan Razmik Henrik, born in 2000
Ghazaryan Sargis Movses, born in 2001
Poghosyan Arthur Davit, born in 2001
Ayvazyan Artashes Rustam, born in 2001
Martirosyan Eric Arthur, born in 2002
Mkrtchyan Artyom Hakob, born in 2002
Hovhannisyan Eric Lernik, born in 2002
Khachatryan Karen Armen, born in 2001
Tovmasyan Shant Sargis, born in 2000
Ghazaryan Rafael Ashot, born in 1993
Shahnazaryan Eduard Vardan, born in 1994
Davtyan Garik Gevorg, born in 1998
Nersisyan Zarzand Nersik, born in 1989
Hayrapetyan Hmayak Gagik, born in 1993
Reserve Yeganyan Hayk Hamlet, born in 1982
Reserve Apinyan Vakhtang Lavrenti, born in 1983
Reserve Yesayan Gurgen Serob, born in 1993
Reserve Grigoryan Mavrik Zaven, born in 1983
Reserve Hayrapetyan Edik Hovhannes, born in 1967
Reserve Kujoyan Mkhitar Razmik, born in 1997
Mnatsakanyan Davit Eduard, born in 1999
Khachatryan Ashot Vardges, born in 2001
Reserve Badalyan Karen Hambardzum, born in 1992
Asaturyan Narek Vladimir, born in 2001
Gorgyan Sargis Arayik, born in 2000
Chilingaryan Liparit Ivan, born in 2001
Ayvazyan Mkrtich David, born in 2001
Aghajanyan Valeri Sergey, born in 1976
Bakhshyan Hayk Eduard, born in 1985
Rafaelyan Vanik Vardan, born in 1993
Verdyan Vahe Ashot, born in 1994
Reserve Nazaryan Mayis Sasun, born in 1984
Reserve Dolukhanyan Armen Boris, born in 1983