Armenian Foreign Minister Ara Ayvazian visited the church complex of the Armenian Apostolic Church in Moscow, Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs informs.

The Foreign Minister laid a wreath in memory of the victims of 1988 earthquake.

Глава МИД #Армении Ара Айвазян посетил храмовый комплекс Армянской апостольской церкви в #Москве, где возложил венок в память о жертвах землетрясения 1988г. Министр встретился с главой епархии Езрасом Нерсисяном, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки. pic.twitter.com/fvXsgUqgNH — Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) December 7, 2020

Minister Ayvazian held a meeting with Archbishop Ezras Nersisyan, Primate of the New Nakhichevan and Russian Diocese of the Armenian Apostolic Church.

The interlocutors exchanged view on a number of issues on the agenda.