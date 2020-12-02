Artsakh MoD identifies 34 more servicemen killed in action

The Artsakh Defense Army has published the names of 34 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression.
Reserve Manukyan Arthur Tigran, born in 1994
Tovmasyan Tigran Seryozha, born in 1998
Dunamalyan Misha Vardan, born in 2000
Abrahamyan Sargis Gevorg, born in 1999
Sahakyan Meruzhan Ruben, born in 2001
Grigoryan David Manvel, born in 2000
Melkonyan Narek Vardan, born in 2000
Aghvanyan Arman Sanasar, born in 2000
Kirakosyan Edik Gagik, born in 2000
Harutyunyan Hamlet Aragats, born in 2001
Khachatryan Artyom Khachatur, born in 2001
Asatryan Gevorg Vanik, born in 2002
Petrosyan Vardan Armen, born in 2000
Grigoryan David Gohar, born in 2000
Danielyan Daniel Ara, born in 2000
Kizirants Garik Kajik, born in 2000
Tonoyan Mekhak Harutyun, born in 2000
Reserve Melikyan Poghos Khachik, born in 1997
Reserve Grigoryan Sargis Tatuli, born in 1985
Reserve Hovsepyan Onik Jambulat, born in 1989
Reserve Grigoryan Grisha Henrik, born in 1992
Reserve Karapetyan Vahe Arthur, born in 1993
Reserve Arustamyan Mkhitar Mirza, born in 1977
Reserve Danielyan Marat Roma, born in 1983
Reserve Avetisyan Sargis Poghos, born in 1993
Reservist Robert Boris Mnatsakanyan, born in 1996
Reserve Avetisyan Sargis Hrachya, born in 1998
Reserve Nerkararyan Hovhannes Hovhannes, born in 1978
Reserve Babayan Arthur Suren, born in 1982
Reserve Arzumanyan Mikael Vahram, born in 1996
Volunteer Babayan Roland Volodya, born in 1960
Volunteer Asatryan Arayik Yerjanik, born in 1969
Volunteer Karapetyan Arsen Gurgen, born in 1998
Volunteer Poghosyan Vardan Garnik, born in 1979