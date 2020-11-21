Artsakh identifies 41 more servicemen killed in action

The Artsakh Defense Army has published the names of 41 soldiers killed repelling the Azerbaijani aggression
Reserve Khachatryan Arman Aristakes, born in1998
Taroyan Artush Seyran, born in 1985
Abroyan Vahe Karen, born in 2001
Minasyan Aram Harutyun, born in 1980
Reserve Khachatryan Khachatur Gurgen, born in 1982
Grigoryan Gegham Garegin, born in 2002
Hovhannisyan Gevorg Levon, born in 1991
Khachatryan Hayk Hayk, born in 2001
Khachatryan Andranik Edward, born in 1993
Nersisyan Taron Vardan, born in 1999
Baboyan Ashot Armen, born in 2001
Avetisyan Armen Abrik, born in 1975
Davtyan David Arman, born in 2002
Sargsyan Gurgen Papaz, born in 1987
Sargsyan Vazgen Mkrtch, born in 2001
Martirosyan Vrezh Vrezh, born in 2000
Tonoyan Geghaznik Habet, born in 1990
Melkonyan Tigran Yeghish, born in 1997
Melkonyan Gevorg Misak, born in 1996
Harutyunyan Harutyun Tigran, born in 2002
Asryan Narek Lernik, born in 2001
Aghajanyan Edgar Gagik, born in 2000
Chobanyan Nver Tigran, born in 2001
Vardanyan Avetis Slava, born in 2001
Khalatyan Aghvan Valerik, born in 1996
Arakelyan Zhora Armen, born in 2001
Babayan Vahagn Vahan, born in 1990
Khachatryan Hovhannes Vrezh, born in 2000
Martirosyan Mher Kamo, born in 1989
Sargsyan Narek Nugzar, born 1992
Dallakyan Manvel Samvel, born in 1995
Hakobyan Grigor Hamlet, born in 1976
Mikaelyan Vazgen Levon, born in 1998
Badalyan Rafael Mnatsakan, born in 1998
Hambardzumyan Gor Karapet, born in 1998
Khachatryan Vahram Zhirahayr, born in 2002
Reserve Mirzakhanyan Vardan Sargsy, born in 1993
Rafaelyan David Ara, born in 2001
Reserve Khachatryan Ghambar Spartak, born in 1980
Harutyunyan Shaliko Gor, born in 2001
Frangyan Narek Gevorg, born 2002