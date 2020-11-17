71 more servicemen confirmed killed repelling Azerbaijani aggression

Artsakh’s Defense Army has published the names of 71 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression.
Davoyan Garik Garnik, born in 2000
Balyan Jirayr Levon, born in 1986
Hovhannisyan Arthur Arayik, born in 2001
Volunteer Grigoryan Vagharshak Armen, born in 1984
Sukiasyan Arman Artak, born in 2001
Isoyan Vazgen Karen, born in 2000
Tombulyan Sargis Hakob, born in 2000
Gasparyan Arthur Garik, born in 1987
Sedrakyan Rashid Ara, born in 2001
Volunteer Ghahramanyan Arthur Arkady, born in 1985
Volunteer Poghosyan Vrezh Andranik, born in 1992
Suleymanyan Borik Tital, born in 2002
Baghdasaryan Narek Artyom, born in 2002
Volunteer Yernjakyan Hrachya Gagik, born in 1977
Ghazaryan Arsen Armen, born in 2001
Danoyan Sargis Aram, born in 2001
Volunteer Gabrielyan Nikolay Slavik, born in 1975
Abrahamyan Robert Sargis, born in 2000
Ghandilyan Garnik Karapet, born in 2001
Hovhannisyan Margar Vahan, born in 2001
Petrosyan Yeranos Roosevelt, born in 2002
Nazaryan Albert Eduard, born in 2001
Ghukasyan Gagik Vachik, born in 2000
Hakobyan Gor Haykasar, born in 1992
Julhakyan Volodya Grisha, born in 1989
Reserve Tigranyan Arayik Babken, born in 1998
Reserve Nersisyan Garik Seyran, born in 1978
Reserve Sofyan Karen Armenak, born in 1996
Reserve Alexanyan Arayik Lyova, born in 1978
Grigoryan Ernest Willen, born in 1974
Reserve Hakobyan Garnik Gagik, born in 1994
Reserve Amirjanyan Sasun Shura, born in 1988
Reserve Gevorgyan Edgar Hrachik, born in 1985
Reserve Gharibyan Baghdasar Armen, born in 1997
Reserve Alexanyan Arsen Artak, born in 1996
Reserve Semerjyan Harutyun Armen, born in 1997
Reserve Khachatryan Edgar Gevorg, born in 1986
Reserve Nalbandyan Vrezh Hovsep, born in 1978
Reserve Harutyunyan Hrayr Ruben, born in 1997
Reserve Grigoryan Narek Poghos, born in 1991
Reserve Mkhitaryan Gevorg Vahan, born in 1994
Reserve Harutyunyan Ludwig Armen, born in 1998
Contract serviceman Melkumyan David Roman, born in 1992
Volunteer Hakobyan Narek Styopa, born in 1991
Reserve Gharayan Garegin Eduard, born in 1972
Muradyan Grigor Arshavir, born in 2002
Vardanyan Vardan Volodya, born in 1962
Khachatryan Jivan Karen, born in 1992
Asryan Arman Mher, born in 1995
Petrosyan Mkhitar Arthur, born in 1993
Reserve Hayrapetyan Samvel Razmik, born in 1984
Arakelyan Artyom Tigran, born in 1997
Volunteer Sarukhanyan David Saro, born in 1996
Cholakyan Edgar Suren, born in 1999
Stepanyan Armen Arthur, born in 1997
Khachatryan Harutyun Armen, born in 1993
Hayriyan Aram Hamlet, born in 1978
Sargsyan Garush Sargis, born in 2000
Volunteer Movsisyan Nerses Petros, born in 1990
Ghukasyan Seryozha Mamikon, born in 1996
Avdishoev Ivan Vladimir, born in 2001
Alexanyan Anushavan Sosik, born in 1969
Hovhannisyan Narek Hovsep, born in 2001
Manukyan Radik Gagik, born in 2000
Reserve Arustamyan Mkhitar Mirzo, born in 1977
Deacon Petrosyan Narek Arkady, born in 1988
Mazmanyan Arthur Norayr, born in 2000
Shmavonyan Arzuman Shmavon, born in 2000
Mkrtchyan Haykaz Zaven, born in 2000
Zohrabyan Artak Zarzand, born in 2001
Fidanyan Mher Minas, born in 1985