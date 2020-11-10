81 Armenian servicemen confirmed killed repelling Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the names of 81 servicemen killed repelling Azerbaijanian aggression.
Reserve Grigoryan Artyom Ashotik, born in 1975
Reserve Aghabekyan Mher Zarmo, born in 1972
Reserve Abrahamyan Armen Andranik, born in 1973
Poghosyan Hovhannes Gagik, born in 1992
Hayrapetyan Gor Levon, born in 1992
Kirakosyan Yerem Zaven, born in 1992
Lalayan Andranik Grisha, born in 1990
Barkhudaryan Armen Karen, born in 1989
Asryan Davit Artyusha, born in 1986
Reserve Brutyan Varuzhan Alexander, born in 1968
Grigoryan Aram Ernest, born in 2002
Reserve Ohanyan Hrachik Eric, born in 1994
Reserve Grigoryan Varuzhan Simon, born in 1979
Reserve Khachatryan Sukias Andanik, born in 1983
Reservist Nikoghosyan Janibek David, born in 1979
Reservist Safaryan Marat Armen, born in 1982
Reserve Hovhannisyan Gerasim Levosha, born in 1974
Reserve Abrahamyan Eduard Ilyich, born in 1967
Reserve Ayvazyan Vardan Ara, born in 1995
Hovhannisyan Mkhitar Grigor, born in 1982
Grigoryan Hovik Arsen, born in 1996
Gabrielyan Lernik Vladimir, born in 1990
Chobanyan Aren Avag, born in 2001
Asatryan Hovik Hovhannes, born in 2000
Reserve Davidyan Hovhannes Vladik, born in 1994
Shakaryan Gurgen Kamo, born in 1991
Melikyan Hayk Sargis, born in 2001
Soghomonyan Koryun Karlen, born in 1984
Hambardzumyan Hrayr Harutyun, born in 1999
Hakobyan Ruslan Karo, born in 1985
Vahanyan Suren Harutyun, born in 1994
Hakobyan Paruyr Grigory, born in 1990
Kakoyan Vladimir Ishkhan, born in 2001
Grigoryan Nver Haykaz, born in 2000
Arakelyan Andranik Gurgen, born in 2001
Arsenyan Nelson Vazgen, born in 1988
Khachatryan Artak Avetis, born in 1993
Stepanyan Hayk Hrachik, born in 1996
Apresyan Karen Armeni, born in 2001
Hovhannisyan Albert Ararat, born in 2001
Badoyan Arman Armen, born in 2002
Safaryan Marat Edik, born in 1995
Baghramyan Baris Arsen, born in 1998
Volunteer Harutyunyan Hakob Volodya, born in 1972
Yagubyan Sargis Slavik, born in 2001
Hovsepyan Narek Grigor, born in 1999
Shahinyan Armen Gegham, born in 2001
Shahinyan Ruben Gegham, born in 2001
Soghomonyan Vahan Khazhak, born in 2001
Sargsyan Yuri Hamazasp, born in 1995
Grigoryan Moris Hakob, born in 2001
Grigoryan Roman Vagif, born in 1982
Mikaelyan Valeri Armen, born in 1991
Reserve Gevorgyan Vardan Seyran, born in 1977
Volunteer Stepanyan Aristakes Hoktember, born in 1993
Reserve Grigoryan Andranik Grigor, born in 1989
Kotanjyan Edgar Vahagn, born in 2001
Gasparyan Pargev Suren, born in 2001
Aghababyan Edgar Ishkhan, born in 2002
Uzunyan David Bagrat, born in 2001
Sahakyan Hayk Harutyun, born in 2000
Aslanyan Vazgen Armen, born in 2001
Gevorgyan Gevorg Grigor, born in 2000
Ghambaryan Hovhannes Mkhitar, born in 2000
Gevorgyan Marat Arthur, born in 2000
Petrosyan Robert Artyom, born in 2001
Khachatryan Gevorg Rustam, born in 2001
Hovhannisyan Sergey Artashes, born in 2001
Mikaelyan Eric Arseni, born in 2001
Antonyan Samvel David, born in 2000
Avagyan Emmanuel Arsen, born in 2000
Sargsyan Armenak Artak, born in 1998
Chagharyan Arman Artak, born in 1999
Mnatsakanyan Grigor Gurgen, born in 1995
Serobyan Karen Garegin, born in 1981
Khachatryan Hovhannes Arthur, born in 1991
Malkhasyan Artyom Melikset, born in 1982
Adyan Vahe Avetik, born in 2001
Manasyan Samvel Hamlet, born in 2001
Parsoyan Armen Artak, born in 2001
Volunteer Badikyan Vahagn Zhora, born in 1969