Artsakh publishes names of 44 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the names of 44 servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression.
Grigoryan Karen Arben, born in 2001
Sahakyan Armen Arman, born in 2000
Reserve Dadamyan Armen Valer, born in 1980
Reserve Tsatryan Albert Arthur, born in 1991
Reserve Gagreyan Styopa, born in 1996
Volunteer Avetisyan Martun Papishi, born in 1960
Grigoryan Arthur Volodya, born in 1977
Hovhannisyan Vardan Gevorgyan, born in 2001
Hovhannisyan Garnik Karen, born in 2001
Galstyan Tigran Garnik, born in 2000
Sukiasyan Styopa Sardar, born in 2001
Kirakosyan Hayk Artsvik, born in 1986
Volunteer Barseghyan Robert Varazdat, born in 1998
Yeganyan Garnik Felix, born in 2001
Zakaryan Garnik Sisak, born in 1976
Galstyan Vagharshak Seryozha, born in 1989
Manukyan Ararat Gagik, born in 1983
Vardanyan Artak Husik, born in 1986
Volunteer Khachatryan Kim Simon, born in 1995
Arshakyan Ruben Samvel, born in 1983
Karapetyan Hmayak Grisha, born in 1979
Chobanyan Harutyun Sargis, born in 1993
Volunteer Grigoryan David Kamo, born in 1996
Galstyan Arthur Suren, born in 1964
Asatryan Karen Gevorg, born in 1980
Reserve Adamyan Gennady Adamyan, born in 1956
Hakobyan Karapet Nshani, born in 1997
Poghosyan Arthur Sisak, born in 1997
Babajanyan Gorg Davtid, born in 2001
Minasyan Armen Smbat, born in 2001
Meliksetyan Karen Armen, born in 2001
Karapetyan Hrahat Paylak, born in 1983
Babayan Ashot Manaser, born in 1983
Reserve Gabrielyan Gagik Avetis, born in 1952
Petikyan Karen Vardan, born in 1998
Tigranyan Arakel Tigran, born in 2002
Sukiasyan Hayk Artush, born in 1996
Soghomonyan Artak Soghomon, born in 1990
Sukiasyan Harutyun Armen, born in 1997
Margaryan Seryozha Hmayak, born in 1991
Shahinyan Hakob Artak, born in 1987
Reserve Harutyunyan Grigor Levon, born in 1984
Pandunts Sos Mushegh, born in 2001
Reserve Harutyunyan Hovhannes Jirayr, born in 1991