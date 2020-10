Car rally in Montevideo calls for recognition of Artsakh

Armenians held a car rally in Urugvay’s capital Montevideo to raise awareness about the Azerbaijani aggression against Artsakh and call for its recognition.

¡Arrancó la caravana en #Montevideo!



Por la paz y el reconocimiento de la República de Artsaj.



Vamos hasta el Palacio Legislativo 🇺🇾🇦🇲 #UruguayConArtsaj pic.twitter.com/EE9FH8l8Pr — Colectividad Armenia del Uruguay (@UyCadu) October 31, 2020

La caravana la encabeza Erevan 50.



Detrás, son decenas los vehículos 🚗 que acompañan la movilización con banderas de Armenia y Artsaj 🇦🇲 #UruguayConArtsaj pic.twitter.com/w6QTTIeaqW — Colectividad Armenia del Uruguay (@UyCadu) October 31, 2020