Artsakh publishes names of 47 servicemen killed in action

The Artsakh Defense Army has published the names of 47 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression. This brings the military death toll to 1,166.
Sargsyan Artak Arsen, born in 2001
Reserve Papyan Garik Armeni, born in 1987
Reserve Hakobyan Harutyun Hakob, born in 1998
Reserve Yazichyan Judeks Yervand, born in 1991
Sargsyan Sargis Raffi, born in 1987
Petrosyan Vardan Hamlet, born in 1980
Babajanyan Ara Hovhannes, born in 1988
Martikyan Garik Vardanik, born in 1993
Avanesyan Alex Samson, born in 2001
Mkrtchyan Aram Mher, born in 2002
Muradyan Mikael Davtd, born in 2001
Arustamyan Mikael Manvel, born in 2001
Makaryan Karen Spartak, born in 1986
Sahakyan Garik Levon, born in 1983
Stepanyan Hayk Lermont, born in 1979
Beknazaryan Arman Sergey, born in 1982
Davtyan Vardan Vahan, born in 1985
Avagyan Andrey Yurik, born in 1990
Hakobyan Seyran Martik, born in 1987
Khosrovyan Emil Gagik, born in 1989
Patyan Karen Eduard, born in 1989
Lalayan Eric Edward, born in 1982
Amirjanyan Hayk Vladimir, born in 1990
Avagyan Sasun Boris, born in 1990
Martirosyan Armen Boris, born in 1977
Dallakyan Karen Yurik, born in 1984
Kostanyan David Armen, born in 1998
Sahakyan Samvel Ruben, born in 2001
Asatryan Mkhitar Shahen, born in 2000
Grigoryan Arman Yurik, born in 2001
Knyazyan Yurik Eduard, born in 2001
Mamikonyan Edgar Artemi, born in 2001
Sayadyan Hrant Karen, born in 2000
Galstyan Hovhannes Mikael, born in 2000
Burnazyan Karapet Mkrtch, born in 2002
Hovhannisyan Sergey Yuri, born in 2001
Arzumanyan Sasun Tatul, born in 2001
Mikaelyan Jivan Anushavan, born in 2002
Ter-Poghosyan Arsen Armenak, born in 2000
Uzunyan Gegham Nshan, born in 1994
Potoyan Mher Vachagan, born in 1998
Beglaryan Karen Mher, born in 1997
Ghrimyan Hayk Manvel, born in 1992
Mkrtchyan Norik Alexander, born in 1987
Tavadyan Harutyun Sergey, born in 1992
Mnatsakanyan Garik Artash, born in 1968
Harutyunyan Vanush Vahram, born in 2002