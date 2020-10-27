35 more Armenian servicemen killed repelling Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the names of soldiers killed in the battles for the defense of the homeland.
Baghdishyan Gevorg Stepan, born in 2000
Muradyan Harut Frick, born in 2000
Khorenyan Sevak Suren, born in 1987
Hakobyan Hayk Ararat, born in 1996
Hovhannisyan Hovik Karapet, born in 1984
Avetisyan Shaliko Sedrak, born in 1980
Reserve Ghazaryan Hayk Edward, born in 1989
Reserve Kartashyan Gevorg Nshan, born in 1984
Reserve Sargsyan Gegham Ashot, born in 1992
Reserve Sargsyan Vahagn Andranik, born in 1986
Grigoryan Grigor Hayk, born in 2002
Vardanyan Mushegh Mher, born in 2001
Volunteer Khachatryan Arman Arsen, born in 1993
Volunteer Petrosyan Hovhannes Andranik, born in 1996
Manyan Ararat Armen, bornin 2002
Avetyan Karen Gagik, born in 2000
Manasyan Andranik Kamo, born in 2002
Mnatsakanyan David Armen, born in 2001
Asatryan Marsel Khachik, born in 2000
Galstyan Eric Emily, born in 2001
Sinanyan Sasun Gegham, born in 2002
Makaryan Ararat Asatur, born in 2002
Manoyan Levon Andranik, born in 2001
Yesayan Karen Petros, born in 2000
Vardanyan Artyom Vardan, born in 2002
Khachatryan Valeri David, born in 2001
Petrosyan Hakob Suren, born in 2000
Arakelyan Arman Hovik, born in 2002
Gyulamiryan Aram Arman, born in 2001
Sargsyan Levon Aram, born in 2001
Vlasyan Albert Arthur, born in 2001
Musinyan Borik Suren, born in 2001
Chakryan David Artyom, born in 2001
Archunts Arman Artush, born in 2001
Avagyan Karen Norik, born in 2001