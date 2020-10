Armenians rally in Paris, demand recognition of Artsakh

Armenians have once again mobilized in Paris to protest the large-sale aggression against Artsakh and call for recognition of the Artsakh Republic by France.

🔴Nouvelle mobilisation de la communauté Arménienne aujourd’hui à #Paris à l’appel du @ccaf_france, pour protester contre les bombardements dans le #HautKarabagh et pour demander la reconnaissance par la #France de la République du Haut-Karabakh.#Artsakh #Arménie pic.twitter.com/RUQ3M6yttQ — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 25, 2020