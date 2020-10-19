19 more Armenian servicemen killed repelling Azerbaijani aggression

The servicemen killed during the repulse of the Azerbaijani aggression
Abrahamyan Tatul Gagik, born in 2001
Babayan Rafik Armen, born in 2001
Sargsyan Mayis Kolya, born in 1991
Reservist Poghosyan Artem Henrik, born in 1982
Reservist Hakobyan Areg Ashot, born in 1977
Reserveist Antonyan Artyom Vladimir, born in 1978
Melikyan Narek Sargis, born in 1995
Nazaryan Tigran Samvel, born in 2001
Marukyan Eduard Gevorg, born in 2001
Hajikyan Eric Sargis, born in 2001
Mantashyan Hakob Arsen, born in 2001
Harutyunyan Tigran Zhora, born in 1999
Harutyunyan Marlen Artush, born in 1999
Khachatryan Hayk Gagik, born in 1986
Keshishyan Artyom Vazgen, born in 1991
Reservist Ghazaryan Arthur Norayr, born in 1976
Khachatryan Hovhannes Arshavir, born in 1983
Sargsyan Artyom Norik, born in 1981Zakaryan Sedrak Arevshat, born in 1980