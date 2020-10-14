23 more Armenian servicemen confirmed killed repelling Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the named of 23 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression
Volunteer Shahinyan Tigran Karlen, born in 1968
Arakelyan Samvel Levon, born in in 2001
Teroyan Pargev Karen, born in 1998
Adamyan Emil Hakoby born in 2001
Simikyan Arthur Mikayel, born in 2001
Tagvoryan Grigor Vahe, born in 1999
Yeghshatyan George Arthur, born in 2000
Reserve Shahbazyan Kamo Gevorg, born in 1979
Asatryan Vahagn Felix, born in 1977
Avetisyan Levon Armenak, born in 1990
Nersisyan Andranik in Manuel, born in 1990
Galeyan Armen Hayaser, born in 1985
Avanyan Gevorg Sergey, born in 1989
Reserve Nersisyan Martin Seryozha, born in 1991
Kirakosyan Aram Hamlet, born in 1979
Reserve Hovhannisyan Vazgen Martik, born in 1974
Reserve Nersesyan Garik Seryozha, born in 1978
Reserve Alaverdyan Gurgen Karo, born in 1995
Reserve Movsesyan Vardan Seryozha, born in 1983
Karapetyan Nikolay Armen, born in 2000
Manukyan Marat Karen, born in 2001
Sinanyan Narek Sergey, born in 1992
Asryan Serob Sarmen, born in 1998
The Artsakh Defense Army has published the named of 23 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression