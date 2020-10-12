Artsakh publishes names of 51 servicemen killed repelling Azerbaijani aggression

The Artsakh Defense Army has published the names of servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression:
Brsoyan Gagik Sedrak, born in 2002
Ovseyan Rafael Arman, born in 2001
Grigoryan Hovhannes Karlen, born in 1995
Reserve Hovsepyan Kamo Shahen, born in 1976
Volunteer Petrosyan Habet Vrezh, born in 1965
Volunteer Buduryan Vahagn Nahapet, born in 1996
Volunteer Sargsyan Alexander Hamlet, born in 1988
Volunteer Matevosyan Lernik Martik, born in 1967
Poghosyan Sargis Garegin, born in 1982
Melkonyan Serob Melik, born in 1969
Ghazaryan Arman Vardan, born in 1981
Harutyunyan Mher Volodya, born in 1973
Ginosyan Vachagan Anushavan, born in 1985
Virabyan Seryozha Smbat, born in 1995
Grigoryan Vazgen Hmayak, born in 1976
Otaryan Tatul Meruzhan, born in 1986
Salayan Bagrat Ruben, born in 1982
Arshakyan, Zohrab Samvel, born in 1990
Khachatryan Artyom Karapet, born in 1994
Gasparyan Samvel Sahak, born in 1994
Badoyan Nver Artash, born in 1972
Petrosyan Artyom Aram, born in 1996
Jalavyan David Khoren, born in 1999
Khechumyan Artak Norik, born in 1982
Mikoyan Tigran Arsen, born in 1997
Avetisyan Elfik Mkrtich, born in 2000
Sargsyan Narek Anastas, born in 1991
Dilanyan Gagik Edward, born in 2000
Tadevosyan Vahan Surik, born in 1987
Sosyan Suren Seyrani, born in 2001
Harutyunyan Harutyun Gevorg, born in 1998
Atayan Vladislav Georgi, born in 1980
Avetisyan Vlad Arayik, born in 1995
Babayan Hovik Viliat, born in 1980
Davtyan Slava Rashid, born in 1976
Harutyunyan Tatul Vigen, born in 1987
Adamyan Eduard Eduard, born in 1995
Reserve Babayan Hayk Vilyat, born in 1975
Reserve Osipov Aren Hmayak, born in 1984
Reservist Alexanyan Karen Vagifi, born in 1980
Reservist Israelyan Karen Suren, born in 1980
Avagyan Khachatur Avanes, born in 1980
Sargsyan Vilen Hamlet, born in 1990
Abrahamyan Hayk Boris, born in 1988
Harutyunyan Garik Yurik, born in 1977
Mehrabyan David Samvel, born in 2001
Gorgyan Tigran Hrachik, born in 2000
Aghekyan Armen Geghayr, born in 2000
Chghrikyan Grigor Andranik, born in 2001
Sadoyan Abraham Gevorg, born in 2002
Grigoryan David Sevak, born in 1994