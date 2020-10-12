45 more Armenian soldiers confirmed killed in action

Artsakh’s Defense Ministry has published the names of 45 servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression.
Gorgyan Shaliko Volodya, born in 1995
Azizyan Artashes Yeghish, born in 1980
Abroyan Arsen Rubik, born in 2000
Ayvazyan Rafik Hamlet, born in 2001
Torosyan Arzuman Yegor, born in 2001
Solkaryan Arsen Artak, born in 2000
Kirakosyan Arayik Edik, born in 1991
Babajanyan Gevorg Artur, born in 1996
Galstyan Martin Vazgen, born in 1991
Sargsyan Narek Jivan, born in 1993
Safyan Gegham Serzhik, born in 1984
Mailyan Rubik Hovhannes, born in 1969
Safyan Arayik Hovhannes, born in 1989
Poghosyan Vrezhik Seyran, born in 1992
Hovhannisyan David Ara, born in 1995
Amaryan Samson Rachik, born in 1988
Arabachyan Gevorg Aghasi, born 2001
Poghosyan Aram Arthur, born in 1997
Martirosyan Narek Shiraz, born in 1993
Reserve Khachatryan Marat Vladik, born in 1979
Gabrielyan Gor Armenak, born in 2002
Chichyan Eduard Arman, born in 2001
Navoyan Shant Gurgen, born in 2001
Galstyan Shahen Harutyun, born in 2001
Grigoryan Ishkhan Arthur, born in 2002
Hovhannisyan Narek Hayk, born in 2001
Karyan Gevorg Grigor, born in 2001
Khachatryan Narek Arthur, born in 2001
Grigoryan Razmik Telman, born in 1998
Reserve Gharibyan Karen Rudik, born in 1982
Manucharyan Harutyun Vanik, born in 1988
Badalyan David Vahan, born in 1987
Danielyan Aram Vardan, born in 2001
Tandilyan Razmik Karen, born in 2001
Arakelyan Arthur Aramayis, born in 2000
Grigoryan Elfik Gagik, born in 2001
Hakobyan Hakob Khachatur, born in 2001
Manukyan Pavel Harutyun, born in 2001
Barseghyan Zarzand Hovhannes, born in 1982
Hovhannisyan Vahram Vachagan, born in 1983
Manukyan Gevorg Manvel, born 1995
Amirjanyan Armen Zaven, born in 1991
Aslanyan Ishkhan Rafik, born in 1988
Safaryan Misak Hakob, born in 1978
Hakobyan Hayk Ararat, born in 1990