Artsakh publishes the names of servicemen killed in action

The Artsakh Defense ministry has published the servicemen killed repelling the Azerbaijani aggression:
Petrosyan Stepan Zohrak, born in 1994
Reserve Poghosyan Arshavir Ashot, born in 1966
Tjanyan David Samvel, born in 1989
Goginyan Tigran Edward, born in 1990
Meliksetyan Vahe Samvel, born in 1988
Shushanyan Narek Arayik, born in 2000
Yeghiazaryan Eric Eduard, born in 2001
Sargsyan Poghos Artyom, born in 2001
Avetisyan Gegham Albert, born in 2000
Soghoyan Hakob Artemi, born in 2000
Mkrtchyan Artyom Tigran, born in 2001
Chatikyan Kerob Andranik, born in 2000
Avetyan Vardan Armen, born in 1998
Virabyan Davit Garik, born in 2001
Mikaelyan Khachatur Arnak, born in 2001
Asryan Yura Arshak, born in 2001
Hovhannisyan Albert Artak, born in 2001
Lalayan Harutyun Khachatur, born in 2001
Martirosyan Armen Andranik, born in 2000
Muradyan Edgar Mame, born in 2000
Hakobjanyan Artak Ararat, born in 2000
Gorgyan Samvel Hambardzum, born in 2000
Vardanyan Sargis Samvel, born in 2000
Atoyan Arthur Suren, born in 2001
Gorgyan Hakob Asatur, born in 1983
Zkoyan Arman Mkhitar, born in 1992
Poghosyan Arman Arkady, born in 2001
Petrosyan Edgar Samvel, born in 2002